La nouvelle startup de Ricoh se concentre sur la caméra selfie ultra-compacte à 360 degrés

Il y a beaucoup de caméras à 360 degrés disponibles aujourd’hui, mais il semble que nous allons en avoir une autre. La société d’imagerie japonaise Ricoh – mieux connue pour sa propre gamme de caméras 360 et de vivaneaux étanches et robustes – a créé une nouvelle startup appelée Vecnos pour se concentrer sur la fabrication d’une nouvelle caméra à 360 degrés qui “réinventera le selfie”.

Les détails sur l’appareil photo de marque Vecnos sont minces pour le moment, bien que la société ait déclaré que le produit sera lancé dans le courant de cette année. Tout ce que nous savons de la caméra encore sans nom, ce sont certains de ses aspects de conception.

L’appareil photo en forme de stylo ressemble plutôt à un Neuralyzer des films Men In Black (comme Wired le décrit à juste titre), mais contrairement à cet appareil fictif, ce jeu de tir en forme de baguette est destiné à garder vos souvenirs en sécurité. Deux boutons sur la poignée actionneront les quatre lentilles sur la baguette – trois sur les côtés et un quatrième sur le dessus.

Semble familier? Ce sera le cas, si vous êtes un fan des films Men In Black (Crédit d’image: Vecnos / Ricoh)

On ne sait rien d’autre sur la prochaine caméra, mais lorsqu’elle sortira, elle entrera sur un marché saturé avec beaucoup de concurrence de la GoPro Max et de l’Insta360 One X. Mais le point de vente de la caméra Vecnos serait son Taille.

Tout sur la prochaine caméra semble avoir été miniaturisé. Lorsqu’il est disponible, il devrait facilement se glisser dans n’importe quelle poche – ce qui ressort clairement du clip vidéo promotionnel que l’entreprise a partagé.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, la caméra fonctionnera avec une application mobile afin que les utilisateurs “puissent facilement améliorer et partager leurs images et vidéos sur les plateformes de médias sociaux”. Si la qualité d’image peut rivaliser avec tout ce qui est déjà disponible sur le marché, la nouvelle caméra pourrait même devenir un outil de diffusion en direct très pratique.

L’idée derrière la mise en place d’une nouvelle opération est de séparer le portefeuille existant de produits B2B de Ricoh d’une nouvelle gamme de produits de consommation sous la marque Vecnos, qui sera dirigée par le vétéran de Ricoh Shu Ubukata, l’homme derrière la série Theta de 360 ​​caméras. “Pour créer un nouveau produit, une nouvelle culture, ils ont décidé que nous devions créer une nouvelle entreprise”, a déclaré Ubukata à Wired. “Nous faisons partie de Ricoh, mais Ricoh a décidé que nous devrions être très indépendants comme une start-up.”

Selon le rapport de Wired, Vecnos se concentrera sur une gamme de caméras grand public faciles à utiliser avec une esthétique agréable, plutôt que sur les caméras maladroites disponibles aujourd’hui.

D’après le peu que nous avons vu, nous avons hâte d’essayer la prochaine caméra selfie Vecnos et de nous amuser un peu en cours de route.