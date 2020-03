La nouvelle tablette à faible coût de Lenovo est officielle

Lenovo M10 Plus c’est le nouveau tablette à faible coût de la société chinoise. Après avoir présenté officiellement le Lenovo M10 FHD REL en janvier dernier, Lenovo a décidé d’ajouter une nouvelle tablette à son catalogue.

Lenovo M10 Plus: processeur MediaTek et grande batterie

La nouvelle tablette de la société chinoise confie ses performances à un processeur MediaTek. Plus précisément, nous sommes confrontés à SoC MediaTek Helio P22T, un processeur octa core pris en charge par 4 Go de RAM et deux coupes de stockage internes, à savoir 64 Go et 128 Go. Il y a toujours la possibilité d’étendre la mémoire via une carte microSD.

Le design est plutôt sympa: les cadres autour de l’écran semblent en fait très optimisés, l’épaisseur n’est que de 8,15 mm et le poids est faible, étant donné qu’il est égal à 480 grammes. Malgré le faible poids, à bord cette tablette est présente une grande batterie de 7000 mAh. Ce dernier peut être rechargé via un port de charge USB de type C et il existe également un support pour une charge rapide de 10 W.

L’écran a une diagonale de 10,3 pouces et a une résolution égale à FullHD (c’est-à-dire 1920 × 1200 pixels), tandis que le rapport écran / corps est de 87%. Nous avons alors une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Le système d’exploitation reste cependant Android 9 Pie.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Lenovo M10 Plus il est actuellement disponible en précommande en Chine en version LTE et en version Wi-Fi en couleur gris. Le prix de départ de la tablette est au lieu d’environ 200 € à l’échange.