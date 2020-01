La nouvelle tablette de Lenovo est officielle en Inde

L’entreprise chinoise Lenovo ne commercialise pas de smartphones pour le marché indien, mais présente divers produits technologiques. Parmi ces appareils, Lenovo a décidé de se concentrer fortement sur les tablettes sur ce marché. En particulier, le dernier ajout à l’Inde est la nouvelle tablette d’entrée de gamme Lenovo M10 FHD REL.

Lenovo M10 FHD REL officiel en Inde: voici les caractéristiques techniques

La nouvelle tablette de la société chinoise appartient à la gamme moyenne-basse du marché et présente un design plutôt classique avec des cadres autour de l’écran bien présents. L’affichage, en particulier, est un écran LCD IPS avec une diagonale de 10,1 pouces et une résolution de 1920 x 1200 pixels (FullHD).

Côté connectivité, cette toute nouvelle tablette Lenovo il a Bluetooth version 4.2, la prise audio 3,5 mm pour les écouteurs, le Wi-Fi double bande et dispose également de deux haut-parleurs audio avec prise en charge de Dolby Atmos. Cependant, il n’est pas possible de se connecter à Internet avec la tablette via une carte SIM. La batterie de l’appareil provient de 7000 mAh et vous pouvez le recharger via port micro USB.

Côté performances, pour donner vie à la tablette on retrouve un processeur domestique Qualcomm. Plus précisément, c’est SoC Snapdragon 450, qui à son tour est soutenu par des coupures de mémoire de 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. Plus tard, alors, nous trouvons un appareil photo de 8 mégapixels, tandis qu’à l’avant, nous avons un appareil photo selfie de 5 mégapixels. Enfin, la version du logiciel installé à bord est toujours Android 9 Pie.

Nous vous rappelons que la nouvelle tablette Lenovo M10 FHD REL il est déjà disponible à l’achat pour le marché indien dans la boutique en ligne Flipkart à un prix d’environ 177 € au taux de change actuel. Du moins pour le moment, la société chinoise n’a pas commenté son éventuelle arrivée également sur d’autres marchés. Nous verrons si des informations officielles à ce sujet arrivent.