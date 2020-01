La nouvelle vente d’Apple Watch d’Amazon a les meilleurs prix que nous ayons vus depuis le Black Friday – .

Les AirPod et iPads populaires d’Apple sont en vente sur Amazon, et ils ont suscité beaucoup d’attention. Mais il y a d’autres offres que les fans d’Apple devraient également consulter, notamment la grande vente d’Amazon sur les modèles d’Apple Watch. L’Apple Watch Series 3 coûte actuellement 199 $ et le modèle 42 mm est tombé à 219 $, ce qui est moins cher que partout ailleurs. Si vous préférez les modèles les plus récents et les plus performants, vous pouvez également vous procurer une Apple Watch Series 5 de 44 mm à partir de 399 $!

Apple Watch Series 3

GPS

Capteur cardiaque optique

Couronne numérique

S3 avec processeur double cœur

Accéléromètre et gyroscope

Preuve de natation

Watchos 5

Boîtier en aluminium

Apple Watch Series 5

GPS

Écran Retina toujours allumé

Écran 30% plus grand

Swimproof

Application ECG

Capteurs cardiaques électriques et optiques

Boussole intégrée

Élévation

SOS d’urgence

Détection de chute

Source de l’image: PAUL BRAVEN / EPA-EFE / Shutterstock

