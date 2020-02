La nouvelle vente de films à 5 $ chez Apple se concentre sur les films d’action, la série complète d’amis 80 $, plus

C’est vendredi et cela signifie un nouveau lot de 5 $ offres de films chez Apple. Vous pouvez économiser au moins 50% ou plus du taux courant habituel sur chacun de nos meilleurs choix ci-dessous, qui deviendront tous une partie permanente de votre bibliothèque. Vous trouverez également un accord notable sur la série complète d’amis ci-dessous. Frappez le saut pour toutes les meilleures offres de la vente ce week-end.

Les meilleures offres de films à 5 $ comprennent:

Gladiateur

Le silence des agneaux

La liste de Schindler

Chariots de feu

beauté américaine

Un bel esprit

Gandhi

clair de lune

Projecteur

Argo

Gigi

Nous avons également repéré un accord notable sur Friends: The Complete Series for 80 $. C’est en dessous du prix habituel de 130 $ et du meilleur que nous ayons vu depuis novembre. Avec des amis qui ont récemment quitté Netflix, c’est un excellent moyen de marquer l’ensemble de la série emblématique à prix réduit.

N’oubliez pas la grande vente de lots de films de mardi avec diverses collections réduites à 20 $. Il existe également une large sélection de 5 $ films et cette semaine 1 $ Location HD.

