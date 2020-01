La nouvelle vente PS4 démarre avec de bonnes affaires sur GTA 5, Outer Wilds, etc.

Après plusieurs semaines et des milliers d’offres, la vente massive des fêtes du PlayStation Store est enfin terminée – mais il n’est pas trop tard pour décrocher de bonnes affaires sur PS4. Le PlayStation Store a lancé une autre vente à sa place, et même si ce n’est pas aussi énorme, il y a ici des offres fantastiques à ne pas manquer. La vente des jeux à moins de 20 $, comme on l’appelle, est en ligne jusqu’au 5 février à 8 h 00 PT / 11 h 00 HE, vous avez donc quelques semaines pour acheter ce que vous voulez.

La vente comprend l’un des meilleurs jeux de 2019, Outer Wilds, pour 20 $. L’aventure spatiale est un mystère du monde ouvert sur un système solaire piégé dans une boucle temporelle, et il a été lancé sur PS4 en octobre après sa sortie initiale sur Xbox One et PC en mai. Grand Theft Auto V (qui comprend Grand Theft Auto Online) est également en vente pour 15 $, et Valkyria Chronicles 4: Complete Edition est disponible pour 17,49 $.

D’autres offres notables incluent The Evil Within 2 pour 24 $, XCOM 2: Digital Deluxe Edition pour 18,74 $, Dark Souls 2 pour 10 $ et Dragon Age: Inquisition GOTY Edition pour 10 $. Si vous cherchez un bon jeu en coopération sur canapé, je recommande fortement le forfait Overcooked + Overcooked 2 pour 17,49 $.

Découvrez plus de nos choix parmi les jeux PSN à moins de 20 $ ci-dessous et découvrez l’offre complète des offres sur PlayStation.

Meilleures offres PS4: jeux à moins de 20 $

Assassin’s Creed IV: Black Flag – 9 $ (30 $)Batman: Arkham Knight – 10 $ (20 $)Battlefield 1 et Titanfall 2 – Pack ultime – 18 $ (60 $)Dark Souls 2: érudit du premier péché – 10 $ (40 $)Dead by Daylight – 15 $ (30 $)Déshonoré 2 – 14 $ (40 $)La division – 8 $ (40 $)Dragon Age: Inquisition – Édition Jeu de l’année – 10 $ (40 $)Dragon Ball Xenoverse – 8 $ (40 $)Lumière mourante – 13 $ (20 $)Le mal en 2 – 24 $ (60 $)Far Cry 4 – 20 $ (40 $)Far Cry New Dawn – 16 $ (40 $)Frostpunk: Édition console – 19,79 $ (30 $)Ghost Recon Wildlands – 15 $ (50 $)Grand Theft Auto V – 15 $ (30 $)Injustice 2: Legendary Edition – 15 $ (60 $)La Noire – 20 $ (40 $)Middle-Earth: Shadow of War – Édition définitive – 15 $ (60 $)Mutant Year Zero: Road to Eden – 19,24 $ (35 $)Outer Wilds – 20 $ (25 $)Trop cuit + Trop cuit 2 – 17,49 $ (35 $)Resident Evil 7: Biohazard – 15 $ (20 $)Pack Révélations Resident Evil 1 & 2 – 16 $ (40 $)Rise of the Tomb Raider: Célébration de 20 ans – 9 $ (60 $)South Park: le bâton de vérité – 12 $ (30 $)Street Fighter V – 8 $ (20 $)Titanfall 2 – 8 $ (20 $)Valkyria Chronicles 4 – Edition complète – 17,49 $ (50 $)Watch Dogs 2 – 12,49 $ (50 $)Le loup parmi nous – 4,94 $ (15 $)XCOM 2 – Digital Deluxe Edition – 18,74 $ (75 $)

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les 5 meilleurs jeux de PS4 de 2019