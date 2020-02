La nouvelle vente PS4 réduit les prix des jeux remasterisés et rétro

Les remasters et les ports améliorés des jeux à succès du passé se sont améliorés ces jours-ci. De Resident Evil 2, qui a connu un succès retentissant l’an dernier, à Bloodstained: Ritual of the Night, inspiré de Castlevania, les jeux bien-aimés du passé réapparaissent de manière nouvelle, permettant à une nouvelle génération de joueurs de découvrir la magie. Une toute nouvelle vente sur le PlayStation Store fait baisser les prix de bon nombre de ces jeux remasterisés et d’inspiration rétro, et bien plus de 100 jeux sont actuellement à prix réduit.

La Remasters & Retro Sale comprend plusieurs des meilleurs ports et remasters de ces dernières années. Notamment, vous pouvez accrocher l’édition Deluxe de Resident Evil 2 pour seulement 23,09 $, contre 70 $. Cela vient avec le pack DLC supplémentaire qui comprend divers costumes, une nouvelle arme de luxe et la possibilité d’échanger dans la bande originale du jeu. Pendant ce temps, Bloodstained: Ritual of the Night est tombé à 24 $, et Catherine: Full Body, qui présente un tout nouveau personnage, est en vente pour 30 $.

Parmi les meilleures offres PS4 en ce moment, mentionnons la Contra Anniversary Collection pour 10 $, Dark Souls Remastered pour 24 $, Batman: Arkham Collection pour 20 $ et Spyro Reignited Trilogy pour 20 $.

Il y a beaucoup d’autres excellents jeux à prix réduits, et vous pouvez voir plus de nos choix parmi la vente ci-dessous. De plus, découvrez l’offre complète des offres sur le PlayStation Store. La Remasters & Retro Sale est en ligne jusqu’au 21 février à 8h00 PT / 11h00 HE.

Remasters & Retro Sale: Meilleures offres de jeux PS4

Assassin’s Creed: la collection Ezio – 16 $ (40 $)Assassin’s Creed III remasterisé – 20 $ (40 $)Batman: Arkham Collection – 18 $ (60 $)Taché de sang: Rituel de la nuit – 24 $ (40 $)Borderlands: GOTY Edition – 15 $ (30 $)Borderlands: la belle collection – 19,79 $ (60 $)Burnout Paradise Remastered – 8 $ (20 $)Call of Duty: Modern Warfare Remastered – 16 $ (40 $)Collection anniversaire Castlevania – 10 $ (20 $)Catherine: Corps entier – 30 $ (60 $)Collection Contra anniversaire – 10 $ (20 $)Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 20 $ (40 $)Dark Souls Remastered – 24 $ (40 $)Jeux classiques de Disney: Aladdin et le Roi Lion – 19,49 $ (30 $)DmC Devil May Cry – Édition définitive – 10 $ (40 $)Grand Theft Auto: la trilogie – 17,49 $ (35 $)Collection améliorée Hitman HD – 24 $ (60 $)Pack 30e anniversaire Mega Man – 40,19 $ (60 $)Mega Man 11 – 15 $ (30 $)Metro: Last Light Redux – 4 $ (20 $)Metro 2033 Redux – 4 $ (20 $)Ni no Kuni: la colère de la sorcière blanche remasterisée – 30 $ (50 $)Okami HD – 10 $ (20 $)Owlboy – 12,49 $ (25 $)Phoenix Wright: Trilogie Ace Attorney – 19,79 $ (30 $)Resident Evil 2 – Édition Deluxe – 23,09 $ (70 $)Pack triple Resident Evil – 23,79 $ (59,49 $)Sonic Mania – 10 $ (20 $)Spyro Reignited Trilogy – 20 $ (40 $)Chasseur de primes Star Wars – 5 $ (10 $)Collection du 30e anniversaire de Street Fighter – 20 $ (40 $)Super Bomberman R – 14,79 $ (40 $)Super Star Wars – 4 $ (10 $)Tomb Raider – Definitive Edition – 4,49 $ (30 $)

