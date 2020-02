la nouvelle version Android pour la modification de voiture arrive

Devenir un pirate de voiture est vraiment facile grâce à la nouvelle version de Obdeleven, un appareil capable de modifier l’unité de contrôle de votre voiture en adaptant certains paramètres. Un véritable objet de mal qui va complètement changer la façon dont vous utilisez votre voiture.

Imaginez pouvoir augmenter la luminosité de vos phares à LED, modifier votre cockpit virtuel, ajouter des fonctionnalités à votre système multimédia ou simplement gérer l’activation et la désactivation du démarrage et de l’arrêt. Grâce à Obdeleven, ce rêve devient réalité et non seulement, en fait, grâce à cet appareil, vous aurez l’occasion de effectuer le diagnostic de votre voiture ou effacez simplement les codes d’erreur.

Actuellement, Obdeleven n’est compatible qu’avec le système Vag et prend donc en charge AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA, LAMBORGHINI et BENTLEY mais les paramètres qui peuvent être modifiés sont multiples, à tel point qu’il existe des forums et des groupes de discussion sur Facebook dans lesquels les différents codes qui peuvent être appliqués à votre voiture sont partagés.

Pendant quelques jours le nouvel Obdeleven est sorti qui contrairement au modèle précédent a de nouvelles fonctions supplémentaires et un matériel entièrement rénové.

«Un logiciel avancé de diagnostic automobile pour la programmation, la surveillance, l’adaptation et bien plus encore. La licence PRO d’OBDeleven offre la fonctionnalité de diagnostics complexes et coûteux et vous permet de déverrouiller des fonctionnalités cachées et d’activer d’autres fonctionnalités. »

L’ancienne version de OBDeleven au prix de 39,99 euros que le nouvelle version à partir de 69,99 euros. En plus d’avoir un matériel complètement renouvelé, la nouvelle version est également compatible avec iOS et donc avec tous les appareils Apple dont l’iPhone.

Si vous avez une voiture AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, ŠKODA, LAMBORGHINI et BENTLEY, vous pouvez découvrir les appareils OBDeleven sur Amazon.