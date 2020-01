La nouvelle version bêta d’iOS vous permettra de désactiver complètement les services de localisation

Une réponse aux rapports précédents selon lesquels les services de localisation ne pouvaient pas être complètement désactivés …

La dernière version bêta d’iOS comporte une bascule pour désactiver l’Ultra Wideband.

La fonctionnalité iOS 13.3.1 beta 2 a été repérée sur Twitter.

Il est plus que probable que la réponse aux rapports précédents que les services de localisation ne pouvaient pas être complètement désactivés dans iOS.

Après avoir signalé que les services de localisation dans iOS ne pouvaient pas être complètement désactivés, il est apparu que iOS 13.3.1 beta 2 contient une bascule pour désactiver les services Ultra Wideband, ce qui, espérons-le, résout le problème.

En décembre, il est apparu que l’iPhone 11 d’Apple continuerait de rechercher par intermittence les données d’informations de localisation des utilisateurs, même si les services de localisation étaient désactivés pour chaque application et chaque paramètre. Il est apparu que certains services qui utilisaient et demandaient des données de localisation ne pouvaient pas être désactivés, ce qui signifie que l’icône de flèche des services de localisation apparaîtrait de temps en temps.

Il est apparu plus tard que cela était dû à la puce Ultra Wideband dans les nouveaux iPhones. Comme cette fonctionnalité n’est pas approuvée partout dans le monde, le téléphone vérifiait si l’UWB pouvait être utilisé à cet endroit. Un porte-parole d’Apple a confirmé que cela se faisait entièrement sur l’appareil et que les données n’avaient pas été collectées.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’une prochaine itération d’iOS 13 permettra aux utilisateurs de désactiver manuellement la fonctionnalité.

Donc, iOS 13.3.1 beta 2 a une nouvelle bascule pour désactiver Ultra Wideband. pic.twitter.com/Tswt7V5GMV

– Brandon Butch (@BrandonButch) 17 janvier 2020

Le paramètre est disponible dans Confidentialité> Services de localisation> Services système et s’intitule «Réseau et sans fil». Comme mentionné, ce n’est que dans la version bêta iOS la plus récente et n’est donc pas encore disponible au public. Il semble cependant qu’Apple ait écouté les préoccupations concernant l’UWB et son utilisation des données de localisation.