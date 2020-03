La nouvelle version de Telegram arrive avec des nouvelles pour mieux organiser, gérer et communiquer

Le lancement d’une nouvelle version de Télégramme Heureusement, l’application de messagerie laisse les conneries derrière, au moins en ce qui concerne la majeure partie des nouvelles, et revient sur le chemin qu’elle ne devrait jamais quitter: la productivité.

Télégramme 6.0 c’est, en fait, la version la plus intéressante jusqu’à présent cette année en raison du nombre de nouvelles fonctions qu’elle implémente, sans nuire au jalon atteint avec les applications mobiles jouables. En résumé, la nouvelle version de Telegram est livrée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités pour mieux organiser, gérer et communiquer, et pas seulement sur Android et iOS: Telegram Desktop 2.0 il est également mis à jour pour Windows, Mac et Linux.

Plus en détail, les développeurs de Telegram reconnaissent que beaucoup de gens utilisent l’application pour travailler ou étudier, “encore plus en ce moment” de confinement, et la première chose qu’ils présentent sont des outils pour mieux organiser le chaos qui peut être créé avec autant de chat dans la liste.

Ainsi, la fonction de fichier est maintenant ajoutée la dossiers, une nouvelle façon de trier les différents chats, groupes et canaux par catégoriesPar exemple, pour séparer le contenu du travail des contenus personnels, bien que la façon dont chacun est organisé soit laissée à la décision de chacun, cela vaut la redondance. Dans le cas de l’utilisation de cette fonction, l’application de bureau ajoutera une nouvelle barre latérale pour un accès facile. Jetez un œil aux vidéos de l’annonce officielle pour mieux comprendre de quoi il s’agit.

D’un autre côté, le fichier de chat Il vous permet désormais de les masquer facilement, mais ils afficheront toujours des notifications lorsqu’un nouveau message arrivera, tandis que les conversations en sourdine resteront archivées pour toujours. Les gestes pour ces actions ont changé en fonction de la plate-forme, il vaut donc la peine de passer quelques secondes à la vérifier pour vous assurer de la façon dont cela se fait.

Au contraire, indépendamment de la plateforme, il est déjà possible ancrer autant de chats que vous le souhaitez, sans limitations.

Dans l’aspect le plus ludique, l’application Android reçoit de nouvelles animations dans les enregistrements audio et vidéo et pour tous, de nouvelles émoticônes animées avec lesquelles donner plus de conversation aux conversations.

Finalement, une nouveauté très remarquable pour les administrateurs de canaux: les statistiques. Et ce ne sont pas quatre nombres au contenu, mais un panel complet de statistiques qui montre la croissance de la chaîne, les followers qui vont et viennent, les notifications, les vues par heure, les vues par source, les nouveaux followers par source, les nouveaux followers par langues , interactions, portée de chaque publication … Très complet et très bien présenté. Bien entendu, cette fonction n’est disponible que pour les chaînes de plus de mille abonnés.

En parlant de chaînes, vous savez déjà que chez MC, nous avons une chaîne en télégramme où vous recevrez toutes nos publications à temps, non? Nous vous encourageons à nous suivre si vous ne l’avez pas déjà fait.