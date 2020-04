la nouvelle version est livrée avec télécommande et une nouveauté absurde

Chromecast Ultra fait partie de la Smart Suite créée par Google. Il vise à transformer un ancien téléviseur ou moniteur en un nouvel outil de divertissement numérique. Les utilisateurs peuvent diffuser du contenu en miroir en partageant les écrans d’application.

D’ici la fin de l’année, le constructeur de Mountain View prévoit d’installer un nouvelle version de son dongle intelligent. Il aura la particularité d’accorder son propre usage télécommande. Mais la nouvelle la plus excitante en est une autre et nous le découvrirons plus tard après le rapport de l’agence de certification taïwanaise NCC.

Google Chromecast Ultra avec télécommande et également un nouveau logiciel

avec Chromecast Ultra 2020 certains intéressants sont identifiés nouvelles pour les streamers. Les documents de l’organisme de certification ne vous permettent pas d’avoir une vue d’ensemble graphique du composant. Mais à partir du code GPJ100, un système de télécommande peut être vu en plus du petit appareil HDMI à connecter au téléviseur (GPJ110).

À ce stade, on se demanderait ce que ferait cette télécommande très appréciée. Préparez-vous à zapper car il semble que le nouveau arrive aussi Application Android TV. Exactement. Votre téléviseur aura le privilège de pouvoir compter sur un véritable système d’exploitation à gérer via des boutons ou via le commandes vocales. la télécommande est en effet dotée d’un microphone toujours actif et prêt à passer d’une fonction à l’autre en moins d’une seconde.

Le timing suggère qu’il pourrait être disponible prochainement. Nous obtiendrons plus d’informations au cours des prochains jours. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour.