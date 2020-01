La nouvelle vidéo imagine l’iPhone 12 d’Apple avec une énorme refonte qui a l’air magnifique – .

Plusieurs nouveaux smartphones ont déjà été dévoilés au CES 2020, le plus grand salon professionnel des technologies grand public de l’année. En plus de cela, Samsung a déjà envoyé une invitation à une grande conférence de presse le 11 février, au cours de laquelle la société devrait dévoiler ses nouveaux smartphones de la série Galaxy S11 (ou Galaxy S20, selon la rumeur selon laquelle ils seraient appelés) ainsi que le Galaxy Fold 2, la version de deuxième génération de son smartphone pliable avec un bien meilleur design que nous avons récemment vu présenté dans une vidéo. Beaucoup plus de smartphones Android seront lancés au cours des prochains mois, mais il y a une autre série de smartphones à venir qui fait déjà plus de bruit malgré le fait qu’il reste encore huit mois avant ses débuts. C’est vrai, nous parlons de la nouvelle série d’Apple iPhone 12, qui devrait être composée de l’iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Les nouveaux téléphones iPhone 12 devraient inaugurer un tout nouveau design pour la première fois depuis 2017, date à laquelle Apple a présenté l’iPhone X. Depuis lors, chaque nouveau téléphone phare a eu à peu près le même design, y compris l’iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Ce sont sept téléphones au total qui se ressemblent tous, il est donc certainement temps pour Apple de donner un nouveau souffle à sa gamme d’iPhone. Nous entendons des détails sur la conception remaniée de l’iPhone 12 d’Apple depuis des mois, à commencer par des notes de l’an dernier de Ming-Chi Kuo, l’initié Apple le plus précis au monde. Maintenant, une nouvelle vidéo imagine à quoi pourrait ressembler un iPhone 12 avec le design décrit par Kuo, et il pourrait finir par être assez proche du vrai design qu’Apple utilisera pour ses iPhones de prochaine génération.

Depuis l’iPhone 6 et l’iPhone 6 en 2014, Apple a utilisé le design en «rectangle arrondi» que nous connaissons tous très bien sur ses différents modèles d’iPhone. C’est un énorme 15 modèles d’iPhone différents qui partagent tous la même forme de base. En d’autres termes, il est définitivement temps de changer.

Selon les rapports de Kuo, la prochaine nouvelle série d’Apple iPhone 12 apportera le changement que nous attendions. De plus, il utilisera un nouveau design qui a été décrit comme une version actualisée de l’iPhone 5, qui est largement considéré comme le meilleur design d’iPhone d’Apple à ce jour. Au lieu des bords arrondis visibles sur tous les iPhones récents d’Apple et sur presque tous les téléphones Android qui ont été fabriqués, la série iPhone 12 aurait des bords métalliques plats sur tout le périmètre du téléphone. Maintenant, une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube ConceptsiPhone imagine à quoi pourrait ressembler un tel appareil.

L’iPhone a choisi de se concentrer spécifiquement sur l’iPhone 12 Pro, qui aurait, selon les rumeurs, quatre caméras arrière. Il n’est pas clair si Apple prévoit vraiment d’introduire un tout nouveau système de caméra juste un an après le début de la nouvelle configuration à triple came de l’iPhone 11 Pro et Pro Max, mais la vidéo ci-dessous nous montre à quoi cela pourrait ressembler. La seule zone où la vidéo est presque certainement inexacte se situe à l’avant, où ce design de l’iPhone 12 dispose d’un affichage tout écran sans faille. Apple travaillerait en effet à éliminer l’encoche, mais cela ne devrait pas se produire pour l’instant.

Découvrez la vidéo complète du concept iPhone 12 Pro, qui est intégrée ci-dessous.

