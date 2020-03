La Nubia Red Magic 5G présente des caractéristiques impressionnantes

Red Magic 5G est la dernière marque de développement Nubia de la firme chinoise ZTE et avec elle, nous manquons de qualificatifs, car elle offre la fiche technique la plus impressionnante que nous ayons jamais vue sur un smartphone, avec un fort accent sur les jeux mobiles.

Red Magic 5G monte un énorme écran de 6,7 pouces, ce qui ajoute à sa technologie AMOLED un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce n’est que le début du plaisir d’un «mobile» qui intègre-rien de moins- 16 Go de mémoire LPDDR5. C’est le maximum que l’industrie ait jamais installé sur un téléphone intelligent et le double de la RAM moyenne installée sur les ordinateurs personnels.

Un autre point fort est le chipset Qualcomm Snapdragon 865, ainsi que le modem X55, qui prend en charge les nouveaux réseaux 5G, ainsi qu’un système de stockage interne qui utilise l’interface UFS 3.0, la plus rapide possible.

Il comprend également des fonctionnalités que vous ne verrez pas sur presque tous les téléphones. Et nous voulons dire système de refroidissement que nous avons eu l’occasion de voir dans le Red Magic 3, avec un ventilateur capable d’atteindre 15 000 tr / min, et qui, en collaboration avec le système de refroidissement de la chambre de vapeur en cuivre, sera responsable de garder la température sous contrôle pendant l’utilisation Intensif pour une expérience plus fluide lors de la lecture ou de l’exécution d’autres tâches exigeantes, et également pour assurer des recharges plus rapides.

Le terminal poursuit la tradition de la série offrir des fonctionnalités centrées sur le joueur, Un panneau lumineux RVB, des boutons de déclenchement tactiles sur un côté du téléphone et un ensemble de broches pour connecter les quais et autres accessoires en option. La détection tactile à 240 Hz devrait assurer un jeu plus fluide et une interaction sur les titres pris en charge.

La capacité de la batterie de 4500 mAh devrait permettre des sessions de jeu assez longues. D’autres caractéristiques notables à souligner sont la connectivité pour la norme Wi-Fi 6 plus avancée, une prise casque, un système audio à deux haut-parleurs avec les technologies DTS: X et une configuration à 3 microphones pour une capture audio optimale, et un système de caméra primaire à trois capteurs dirigé par le Sony IMX686 de 64 mégapixels, qui peut enregistrer des vidéos à des résolutions allant jusqu’à 8K.

Spécifications Red Magic 5G

Affichage: AMOLED 6,65 pouces et taux de rafraîchissement de 144 Hz. Corning Gorilla Glass

Résolution: 2340 x 1080 pixels

Chipset: Qualcomm Snapdragon 865

RAM: 8-12-16 Go LPDDR5

Stockage: 128-256 Go UFS 3.0

Appareil photo principal: Macro Sony IMX686 64MP + 8MP ultra large + 2MP

Caméra avant: 12 MP

Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, A-GPS, USB Type-C

Les dimensions: 168,6 x 78 x 9,8 mm

Le poids: 218 g

La batterie: 4500 mAh avec 55 W de charge rapide (compatible avec Quick Charge 3.0 et USB PD 3.0)

Système opératif: Android 10.0 avec Redmagic 3.0

Je veux dire

Red Magic 5G, versions et prix

Le terminal pré-installe Android 10 et comprend la couche Redmagic 3.0 elle-même. Il sera disponible en Chine du 19 mars et avec un lancement prévu sur le marché international en avril.

Il sera proposé dans les finitions noir, rouge, vert et dans une édition transparente spéciale dans les versions et prix suivants:

La version de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est facturée au changement de 540 $.

La version 12 Go / 128 Go coûtera 585 $.

Avec 12 Go / 256 Go, son prix sera de 625 $.

La configuration haut de gamme avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera 712 $.

L’édition spéciale transparente sera offerte en deux versions au prix de 655 $ et 740 $.

Une supermobile, cette Red Magic 5G, avec la fiche technique la plus impressionnante que nous ayons jamais vue sur un smartphone. Le mois prochain arrivera sur le marché international.