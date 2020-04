La Nubie refait le look, le nouveau logo et la nouvelle vision de l’entreprise arrivent

Dans ces heures, La Nubie a décidé de présenter le nouveau logo. Le changement est devenu nécessaire pour souligner davantage la vision de l’entreprise et permettre une plus grande reconnaissance de la marque.

Le détachement du logo précédent est très évident pour la sous-marque ZTE. Le nouveau logo est basé sur deux couleurs primaires, le rouge utilisé en évidence sur un fond blanc. Ce choix, combiné à la nouvelle police, permet à l’écriture d’être plus brillante et définie. En fait, la Nubie a abandonné un style graphique au profit d’un logo typographique.

Le co-fondateur de la Nubie Wang Hui a confirmé que le nouveau le logo est plus propre, plus défini et en général plus moderne. Le choix était nécessaire pour rapprocher l’entreprise des jeunes utilisateurs, véritable cible de référence de la marque.

En fait, avec le logo, Nubia a présenté la nouvelle vision de l’entreprise. L’ancien logo portait également l’écriture “Nubia Smartphone” alors que maintenant nous voulons nous consacrer complètement au monde technologique. L’objectif est toujours la génération Z, donc tous les utilisateurs natifs numériques qui utilisent divers produits intelligents. Attachez votre marque ce n’est que pour le secteur des smartphones qu’il serait réducteur et contre-productif.

Pour une comparaison directe, voici l’ancien logo de la Nubie:

Au cours des prochains mois, nous pouvons nous attendre à beaucoup de nouvelles du fabricant qui ira bien au-delà des smartphones classiques. Des gadgets technologiques, des produits intelligents pour la maison et le bureau et bien plus arriveront certainement.

Cependant, pour le moment, les yeux sont tous concentrés sur le lancement du tout nouveau smartphone de jeu RedMagic. Le 14 avril, l’appareil sera disponible en précommande avec des offres exclusives.