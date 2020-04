La page des offres quotidiennes d’Amazon est désormais masquée – voici comment trouver les meilleures ventes – .

La section des offres en vedette d’Amazon a récemment disparu de ses applications mobiles et de son site Web, car la société se concentre temporairement sur la vente de produits essentiels aux hôpitaux et autres établissements de santé.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que les accords n’ont pas disparu, ils ne sont tout simplement plus présentés ni liés sur les pages d’accueil d’Amazon.

Dans cet article, nous vous montrerons comment accéder à la page des offres spéciales d’Amazon – que vous devriez certainement mettre en signet – et nous mettrons en évidence certaines des meilleures offres d’aujourd’hui.

Si vous êtes un chasseur de bonnes affaires comme moi, l’une des premières choses que vous faites chaque jour est de charger Amazon pour vérifier les dernières offres. Vous vous dirigez vers la page d’accueil d’Amazon juste lorsque vous vous asseyez devant votre ordinateur chaque matin, ou vous lancez l’application Amazon sur votre smartphone. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez voir le contrat de marque d’Amazon du jour juste après l’ouverture de l’application et vous pouvez facilement appuyer sur un lien pour voir toutes les offres en vedette d’Amazon. Si vous êtes sur un ordinateur et que vous visitez le site Web à la place, votre souris se dirige instinctivement vers le lien des offres qui est placé bien en vue sous le champ de recherche.

Bien sûr, si vous ouvrez l’application sur votre téléphone dès maintenant, les offres en vedette sont introuvables. Et si vous êtes sur un ordinateur, ce lien de transaction auquel vous êtes habitué à cliquer chaque matin et périodiquement tout au long de la journée a disparu. Amazon a-t-il cessé de gérer des offres quotidiennes et des offres éclair en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus?

Non bien sûr que non. Amazon a peut-être temporairement déplacé une grande partie de ses ressources des produits non essentiels afin de pouvoir se concentrer sur l’expédition des produits essentiels et des fournitures médicales aux hôpitaux, mais c’est toujours un site d’offres en premier lieu. Oui, il est vrai que les offres d’Amazon sont un peu plus difficiles à trouver en ce moment, mais elles sont toujours disponibles, cachées sur le site en attendant d’être trouvées. Alors, comment les trouvez-vous? C’est simple, il suffit de visiter cette page des offres spéciales Amazon, que vous devez absolument mettre en signet dès maintenant.

Et voilà… c’est la page des offres Amazon qui vous manque! Vous y trouverez toutes les offres Gold Box en vedette du jour qu’Amazon propose chaque jour, ainsi qu’une multitude d’offres de foudre et d’offres en vedette dans toutes les catégories de produits que vous pouvez imaginer.

Rendez-vous sur cette page en ce moment, par exemple, et vous trouverez des AirPods 2 en vente jusqu’à 30 $ de rabais et des AirPods Pro expédiés immédiatement au prix le plus bas de tous les temps, une grande vente sur Echo Dot d’Amazon et d’autres produits Echo comme le Echo Show 5 et Echo Plus, plus de 1000 livres à prix réduits dans la section des offres Kindle mensuelles d’Amazon ainsi qu’une vente séparée sur les livres Kindle les plus vendus, jusqu’à 60 $ de réduction sur les trackers d’activité Fitbit, un chargeur de charge sans fil rapide Anker pour seulement 8,99 $, le plus bas prix de 2020 pour le seul Instant Pot connecté à un smartphone, des étuis iPhone 11 à partir de 7 $, deux ampoules intelligentes LED multicolores pour 20 $, et bien plus encore.

Il existe de nombreuses autres offres d’où elles viennent, et cela ne couvre même pas les centaines d’offres de foudre disponibles sur Amazon à un moment donné. Rendez-vous au Page des offres Amazon pour tout vérifier, et n’oubliez pas de le mettre en signet pour pouvoir continuer à vérifier quotidiennement.

