la pandémie bloque les autorités fiscales

La pandémie de coronavirus qui affecte le monde entier complique la vie de nombreux secteurs économiques, mais pas seulement. Ayant atteint un moment très critique, en Italie, le virus a réussi à s’infiltrer jusque dans les processus d’état de base, comme dans les tâches quotidiennes effectuées en général de l’Agence du revenu. Grâce aux dernières déclarations diffusées en ligne, les contrôles fiscaux tant redoutés effectués par l’autorité aujourd’hui ont rencontré un blocage, mais pas seulement parce que les activités de liquidité et de vérification ont également cessé avec eux.

Fiscalité: les contrôles fiscaux suspendus en raison d’un coronavirus

Avec la promulgation de décret du 11 mars née avec la tentative de détourner la propagation de CoVid-19, Ernesto Maria Ruffini et directeur de l’Agence du revenu, a publié une directive mettant en œuvre certains principes. À la suite de cette action, certains des principaux de l’agence gouvernementale ils sont partis en pause parmi ceux-ci on retrouve la liquidation, le contrôle, les vérifications, les accès, l’inspection et le recouvrement du litige dans tous les cas faits sauf pour ceux dont l’échéance est proche.

en tout état de cause, l’Agence du revenu n’est pas le seul organisme à bloquer ses mesures puisqu’elle Guardia di Finanza a dû suivre l’arrêté ministériel en mettant un point (temporaire) sur certaines de ses tâches fondamentales qui revêtent une importance particulière dans le domaine des contrôles fiscaux: il le fait de sorte que dans cette vague de grave crise médicale, qui pourrait se transformer en un future crise économique, les chèques ont été suspendus avec les chèques sauf dans les cas jugés urgents et indifférents.

Seule la cessation de la pandémie remettra tout en ordre.