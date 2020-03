La pandémie COVID-19 fait des ravages sur les startups

Tout se résume à un seul mot: “BAISE”. Lorsque le démarrage de la sneaker et la marque Pompéi ont envoyé un e-mail après l’état d’alarme, il l’a appelé une lettre à cœur ouvert. “Nous vivons cela comme un film, un film de peur.” Un film dans lequel le coronavirus infecte des milliers de personnes et nous oblige tous à rester chez nous. Les magasins, les bars sont fermés. Tout. Et avec ça, est pour la consommation.

En une semaine, tout a changé. Dans le cas de Pompéi, l’entreprise est passée d’un Croissance de 40% avec 4 magasins ouverts, deux autres en construction et 50 personnes dans l’équipe dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) 100% des effectifs. “C’est la meilleure mesure que nous puissions prendre pour que Pompéi continue d’exister dans 3 ou 4 mois”, a-t-il déclaré à Hipertextual. Jaime Garrastazu, l’un des partenaires fondateurs de l’entreprise. D’autres entreprises comme Cabify ont dû prendre la même mesure pour survivre.

Pour l’équipe de Pompéi, cette situation a été comme passer du jour au soir. “Nous travaillons depuis la fin de nos études universitaires et Un emploi de 5 ans a été détruit en un mois. Incroyable. “Cependant, Garrastazu est conscient que ce n’est pas le moment d’être égoïste et que la chose la plus importante est la santé des gens lorsque des startups comme la vôtre supporter l’averse. Surtout, parce que beaucoup de gens ont perdu leur emploi et si les gens ont du mal à payer leur loyer et leur achat, Comment peuvent-ils se soigner? “C’est un dilemme parce que d’une part, en tant qu’êtres humains, nous comprenons parfaitement quelles sont les priorités des gens, mais, d’autre part, en tant qu’entreprise, nous voyons la nécessité de réactiver la consommation car si nous et 80% des consommateurs ne tombons pas détaillants en Espagne “.

Il y a moins de quatre mois, l’entreprise avait clôturé l’année avec près de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires. Comme Garrastazu l’a souligné, la consommation affecte la consommation et, avec eux, l’ensemble du secteur, y compris le plus grand. Parmi eux, Inditex, qui a dépassé 19 000 millions d’euros l’an dernier. La grande entreprise a annoncé qu’elle ne ferait pas d’ERTE sur les employés avant le 15 avril. Ils allongent l’attente, mais le coronavirus atteindra même la grande référence de la mode. Entre-temps, la société et Amancio Ortega ont annoncé un changement de cap pour allouer une partie du fabrication de matériel sanitaire, ainsi que le don de masques de protection.

D’autres sociétés font des dons aux hôpitaux et contribuent à la guerre contre COVID-19, tandis que les défilés et les événements sont annulés. Mais bien sûr, nous parlons de grandes marques et de designers comme Giorgio Armani et Carolina Herrera. Pour les autres, les effets de la pandémie sont survenus en quelques jours. “Le secteur de la mode est atomisé en petites PME comme nous, qui contribuons à l’emploi et qui ont besoin d’aide pour endurer les pluies torrentielles », a expliqué Jaime Garrastazu.

Ils ouvrent le robinet

Le gouvernement espagnol a approuvé plusieurs mesures depuis que l’état d’alarme est entré en vigueur pour arrêter l’épidémie de coronavirus. En plus de faciliter les ERTE et de permettre aux travailleurs d’accéder au chômage sans restrictions, la première tranche du Ligne de garantie 100 000 millions pour les entreprises qui ont été victimes des ravages de COVID-19. L’objectif est de prendre en charge 80% des prêts, salaires ou factures d’entreprise.

À cet égard, le syndicat a commencé à publier ses avis. L’association Barcelona Tech City a demandé que, pour que les PME-startups puissent également bénéficier de ces subventions, des critères d’éligibilité en fonction de leur secteur soient appliqués. Dans un communiqué, Miguel Vicente, président de l’association, a souligné:

Les startups sont des entreprises axées sur une croissance rapide et, par conséquent, elles sont très capitalistiques et présentent des caractéristiques financières différenciées. C’est pourquoi nous craignons que les lignes de liquidité des PME n’atteignent pas les startups si différents critères ne sont pas pris en compte. “

Ce type d’action, qui devrait augmenter jusqu’à ce que la contagion cesse, que la quarantaine soit levée, fait partie de ce que le fondateur de Pompéi a appelé un prise de conscience par l’État en raison de la crise économique qui s’en vient. “Il existe de nombreux secteurs touchés, la vente au détail, compagnies aériennes, hôtels, tourisme… Nous sommes tous dans une situation similaire et ce dont nous avons besoin, c’est de protéger la chaîne économique du début à la fin, du propriétaire aux travailleurs. “

Cependant, les mesures économiques et les startups sont suspendues dans le temps. Combien de temps durera cette crise? Pouvons-nous récupérer? Telles sont les questions auxquelles les économistes tentent de répondre sur la base d’études et de prévisions. Parce que des entreprises comme Pompéi pourraient survivre quelques mois dans cette situation, mais sûrement une demi-année serait trop. “Plus il s’allonge, moins nous pourrons endurer, plus il y aura de chômeurs et moins d’incitation à la consommation”.

Chez Hipertextual, nous avons parlé avec Pompéi d’une start-up dans le secteur de la mode, mais ils sont un nom de plus dans une longue liste de petites et moyennes entreprises qui souffrent des conséquences de cette crise. Pompéi souligne qu’avec la déclaration et l’interview avec ce médium, ils voulaient être le haut-parleur pour les startups dans cette situation. “C’est un cri de ‘comment tout ça est foutu’ plutôt que d’aider. Nous n’avons pas à nous aider nous-mêmes, ce que nous devons faire, c’est tenir le coup”, a conclu Garrastazu.

Analyse d’un sage

Ian Schneider / Unsplash

Steve Blank, un entrepreneur de la Silicon Valley et auteur de The Four Steps to the Epiphany, est conscient que des temps difficiles arrivent. À une époque où l’isolement social a eu un impact social sur l’organisation de salons, conférences et voyages en tout genre, les grandes entreprises promeuvent le télétravail mais le pire sera pris par les PME.

Dans un article publié dans Venture Beat, l’expert a expliqué que ces types d’entreprises ont moins les réserves de trésorerie et une marge d’erreur plus petite pour gérer une crise aussi soudaine que la crise actuelle. “L’effet d’entraînement et de rétroaction de toutes ces fermetures aura un impact important sur notre économie, car chaque industrie touchée laisse les gens sans emploi et les travailleurs licenciés n’achètent pas de produits ou de services.”

D’autre part, il a rappelé qu’une situation économique n’avait jamais été atteinte avant que certains ne à partir de 1929 en raison d’une pandémie. «J’espère que je me trompe beaucoup, mais les impacts sociaux et économiques de ce virus sont susceptibles d’être profonds et de changer notre façon de magasiner, de voyager et de travailler pendant des années.»

L’une des clés, comme nous l’avons mentionné précédemment, réside dans la durée de la quarantaine. Dans le cas de quelques mois, certaines entreprises peuvent geler vos dépenses variables, comme l’embauche et les déplacements. Cependant, Blank a continué, si les effets avaient un impact plus long sur l’économie, ils devraient renégocier certaines dépenses fixes comme la location de bureaux. Mais il est également possible que beaucoup reconsidérer votre modèle d’affaires. Une stratégie qu’il qualifie de «canot de sauvetage, pour calculer le minimum dont l’entreprise a besoin pour rester en vie».

Cependant, l’un des plus grands défis pour la survie des startups sera accès au capitalDe nombreux investisseurs se demandent également comment la pandémie affectera leur activité. Et ils peuvent laisser derrière eux de nombreuses séries d’investissements et de soutien aux petites entreprises. En résumé, l’entrepreneur a demandé aux entrepreneurs de se préparer à un long hiver froid. Mais il a également lancé un message d’espoir.

Aucun hiver ne dure toujours, et en attendant, les entrepreneurs intelligents et les capital-risqueurs semeront les graines de la prochaine génération de startups. “