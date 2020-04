La pandémie de coronavirus a rendu la Terre entière plus silencieuse – .

Les mesures de verrouillage des coronavirus ont forcé la vie quotidienne à changer, ce qui signifie que les humains font moins de bruit sur Terre.

Avec moins de trafic et d’autres mouvements humains, les sismologues remarquent d’énormes baisses de la quantité de bruit sismique de fond dans leurs lectures.

Une lecture plus propre et moins de bruit pourraient donner aux chercheurs une occasion rare de capturer des données particulièrement précises.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Vous n’avez pas besoin de chercher loin pour voir les changements sociétaux provoqués par la pandémie de coronavirus. La vie quotidienne est différente de nos jours pour beaucoup de gens, et ces changements semblent s’étendre à notre planète elle-même. Nous avons déjà vu des exemples de la façon dont les zones fortement polluées par l’air se sont considérablement éclaircies alors que les gens restent chez eux pendant de longues périodes, et maintenant un nouveau phénomène a été observé. La Terre est en fait plus silencieuse.

Comme le rapporte Newsweek, les chercheurs ont remarqué une diminution significative de la quantité de vibrations à la surface de la Terre. Ce «bruit sismique» est créé par des mouvements humains tels que la conduite, les travaux de construction et tout ce qui pourrait faire trembler le sol. Eh bien, depuis le début de la pandémie de COVID-19, la planète entière est un peu plus calme.

Alors que la pandémie de coronavirus se propage dans le monde entier, des mesures de verrouillage ont été mises en place à de nombreux endroits. Même dans les zones qui ne sont pas strictement verrouillées, il est vivement recommandé d’éviter les rassemblements sociaux et de rester à la maison si possible. Avec une grande partie de la planète jouée par ces nouvelles règles, il y a beaucoup moins de bruit de fond au niveau sismique.

Stephen Hicks, sismologue à l’Imperial College de Londres, a consulté Twitter pour révéler les résultats d’une collecte de données sismiques qui montre à quel point les choses se sont calmées. «Le verrouillage # covid19uk vu par un sismomètre», écrit Hicks. “Cette semaine a vu une réduction du bruit sismique de fond moyen pendant la journée.” Il ajoute que les données “reflètent probablement moins de trafic sur les routes”.

Le verrouillage # covid19UK vu par un sismomètre. Cette semaine a vu une réduction du niveau moyen de bruit sismique de fond pendant la journée (ligne violette). Les données proviennent de la station @BGSseismology SWN1 située à proximité de l’autoroute M4, donc cela reflète probablement moins de trafic sur les routes. pic.twitter.com/uNhtKmeCdf

– Stephen Hicks 🇪🇺 (@seismo_steve) 26 mars 2020

Lorsque les chercheurs effectuent des relevés sismiques, ils doivent généralement tenir compte d’un bourdonnement constant de bruit de fond quoi qu’il arrive. En tant qu’espèce, nous avons tendance à faire beaucoup de bruit, peu importe l’heure de la journée, mais les mandats d’auto-isolement et de distanciation sociale ont réussi à changer cela de façon considérable. Les fréquences qui sont plus silencieuses pendant cette période sont généralement associées à la vie humaine quotidienne, ce qui signifie que cela pourrait maintenant être une excellente occasion pour les scientifiques de capturer des lectures particulièrement précises sans avoir à se soucier de tant de statiques humaines gâcher les données.

Les divers verrouillages et mesures de sécurité en place aux États-Unis et dans de nombreux autres pays devraient rester en place pendant au moins un mois, sinon plus. Cela signifie une longue période de silence pour la planète dans son ensemble, et les chercheurs pourraient en profiter.

Source de l’image: Reid Wiseman / NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.