Du côté du bulletin des morts et des infectés qui laisse le Coronavirus derrière, ces jours-ci Le problème des infrastructures de réseau devient également d’actualité. En fait, la mise en quarantaine forcée des Italiens met à rude épreuve les connexions Internet fournies par TIM, Fastweb, Vodafone et WindTre, au point que on craint une panne de courant à venir.

La surcharge est également contrôlée par la Commission européenne, qui tente d’endiguer la quantité de données téléchargées qui ralentit le fonctionnement quotidien normal des utilisateurs et, plus dangereusement, mine la stabilité du réseau des professionnels de santé. en attendant Netflix a été invité à réduire la résolution de son streaming, entreprise qui a rejoint rapidement.

Tim, Fastweb, Vodafone et WindTre: la panne inquiète les Italiens

En plus de l’utilisation pour étudier et travailler en mode intelligent, la plus grande fréquentation des réseaux sociaux, les heures passées à regarder les séries télévisées en streaming et les jeux vidéo en ligne absorbent beaucoup de trafic que les opérateurs de réseaux d’alarme.

En Italie, il existe de graves problèmes de surcharge qui pèsent sur des infrastructures pas vraiment Vodafone et Fastweb qui ont signalé une augmentation moyenne de 30 à 40% en utilisant Internet par rapport au mois précédent.

Pour l’alarmisme d’une éventuelle panne de courant chez les citoyens, conscients que sans Internet, ils seraient vraiment isolés, Paola Pisano, ministre de l’innovation numérique, a été interrogée. L’honorable a répondu: «Cela ne devrait pas arriver, c’est très difficile… techniquement, il y a toutes les façons d’empêcher le réseau de s’effondrer. Le trafic a beaucoup augmenté et les opérateurs ne sont pas prêts à avoir des pics à différents moments de la journée “.

À cet égard, le décret Cura Italia contient également des dispositions, ce qui montre que les opérateurs devront garantir la continuité du service Internet par tous les moyens. Nous sommes convaincus qu’une panne de courant n’arrivera jamais, car la souffrir aggraverait une condition déjà précaire mentalement. L’isolement sans avoir la sortie du monde virtuel pourrait déclencher de nombreux phénomènes de psychose, de retrait social et de dépression.