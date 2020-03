La papeterie prête à être lancée sur Netflix: une grande nouvelle pour les fans de Tecnoandroid

Nairobi, Tokyo, Lisbonne, Rio, Denver, Helsinki, le professeur, Stockholm, Palerme et Bogota sont sur le point de revenir sur la plateforme de streaming en ligne Netflix avec la quatrième partie de La maison du papier. La bande-annonce de la nouvelle saison est en ligne et les téléspectateurs attendent avec impatience le jour du lancement officiel pour découvrir tous les détails.

De plus, beaucoup se sont attachés au personnage de Nairobi et veulent découvrir son vrai destin. La même actrice, Alba Flores, a révélé aux fans que cette quatrième saison est pleine de surprises et que chaque personnage joue un rôle important.

Paper House 4: voici ce que révèle la bande-annonce

Le personnage de Nairobi ouvre la bande-annonce et il est évident que la jeune maman doit faire face à une grande guerre: lutter contre la mort pour vivre. La situation n’est facile pour personne, surtout pour le professeur car il a perdu les contacts des caméras à l’intérieur de la banque et le gang ne peut communiquer que par téléphone.

Le rôle le plus difficile est de Lisbonne ou mieux connue sous le nom de Rachel, l’ancienne inspectrice qui a décidé de s’enfuir avec le professeur et de vivre leur histoire d’amour. Dans ces nouveaux épisodes, malheureusement, le nouvel inspecteur la prend parce que Rachel il peut choisir d’embrasser sa fille s’il décide de collaborer.

la bandeau lieu de cela, il se retrouve à résoudre de graves problèmes au sein de la banque parce qu’il n’est pas d’accord sur certains points. Entre-temps, un otage parvient à se libérer et à contacter la police pour étudier un plan d’attaque du gang de l’intérieur et ainsi tenter de les capturer une fois pour toutes.

la Série télévisée espagnole atterrira dans le catalogue du géant du streaming le 3 avril et enfin les utilisateurs qui auront un compte Netflix ils pourront enfin regarder les nouveaux épisodes tant attendus de quatrième partie.

