La percée des implants cérébraux pourrait inverser la paralysie – .

Les chercheurs ont développé un système qui utilise un implant cérébral et une interface cerveau-ordinateur pour traduire les signaux entre le cerveau et les membres d’une personne paralysée.

Les premiers tests montrent que le système peut restaurer le sens du toucher et même permettre à un patient paralysé de jouer à Guitar Hero.

Finalement, à mesure que la technologie s’améliore, une version portable de ce système pourrait offrir aux patients paralysés beaucoup plus de liberté qu’ils n’en ont actuellement.

Lorsqu’une personne devient paralysée, que ce soit à cause d’une blessure traumatique ou à la suite d’une maladie, il y a généralement peu d’espoir précieux pour la renverser. Ian Burkhart est devenu presque entièrement paralysé après une blessure en 2010, et maintenant il est l’un des premiers patients à avoir promis d’utiliser un nouveau système qui combine un implant cérébral avec un logiciel de lecture de signaux pour restaurer le mouvement et, incroyablement, le sens du toucher.

Comme le rapporte Syfy Wire, les progrès de Burkhart font l’objet d’un nouvel article publié dans Cell, et cela pourrait changer la façon dont les médecins abordent le difficile processus de traitement des patients paralysés.

Les blessures à la moelle épinière peuvent être absolument dévastatrices. Ils peuvent arrêter complètement la fonction motrice et les entrées sensorielles des membres affectés. Des chercheurs du Battelle Memorial Institute ont développé un nouveau type de système pour s’attaquer à ces cas tragiques, et cela commence par un implant cérébral. Le système fonctionne en captant les signaux incroyablement doux qui semblent persister entre le cerveau et les muscles paralysés même après une blessure traumatique.

L’idée ici est que, même si les signaux sensoriels puissants et faciles à détecter sont coupés lorsqu’une personne subit une paralysie, certains signaux beaucoup plus doux qui facilitent le sens du toucher sont toujours envoyés. En utilisant une nouvelle technique, les chercheurs ont en fait amplifié suffisamment ces signaux faibles pour qu’ils puissent être captés par le cerveau. À l’aide d’une interface cerveau-ordinateur, le système a détecté l’activité du signal via l’implant cérébral et a servi d’intermédiaire pour traduire le signal en impulsions qui ont été acheminées vers le bras du patient via une série de bandes.

En termes simples, les signaux à destination et en provenance du cerveau de Burkhart ont subi un traitement informatique supplémentaire en cours de route, ce qui a entraîné une boucle fermée où le patient pouvait à la fois ressentir et bouger à nouveau. Dans une vidéo des chercheurs, le chercheur principal Gaurav Sharma dit que le changement a été si spectaculaire que les patients sont capables de saisir des objets et même de jouer à un jeu aussi dépendant de la dextérité que Guitar Hero.

C’est un développement incroyable et la recherche ici est évidemment très prometteuse. Le défi pour les chercheurs sera de perfectionner davantage leur matériel et leurs logiciels et, à un moment donné dans le futur, de les réduire au point qu’ils pourraient éventuellement être portés par une personne paralysée. En fin de compte, ramener une personne à un mode de vie plus normal est l’objectif, mais il reste beaucoup de travail à faire.

Source de l’image: BattelleInnovations / YouTube

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.