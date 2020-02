La philanthropie éducative de Jeff Bezos commence à embaucher pour la première école maternelle sans frais de scolarité dans la région de Seattle – .

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin, vérifie les cartes postales soumises par les enfants pour le vol spatial dans le cadre de sa campagne à but non lucratif Club for the Future. (Jeff Bezos via Twitter)

La philanthropie éducative que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé en 2018 embauche maintenant pour une variété de rôles dans la région de Seattle «pour construire les modèles éducatifs, les services et la technologie qui donneront à ces enfants la longueur d’avance qu’ils méritent tous et les aideront réaliser leur plein potentiel.

Selon le site Web du Fonds Bezos Day One, Day 1 Academies recrute pour six postes de direction, y compris «Head of School – Day 1 Academy # 1».

Le directeur de l’école dirigera le premier établissement préscolaire d’inspiration Montessori du fonds quelque part dans la région métropolitaine de Seattle / Tacoma. Les responsabilités comprendront le recrutement d’élèves, l’embauche d’autres éducateurs et la création d’une communauté avec les parents.

Le Day 1 Fund recherche également un spécialiste de l’éducation Montessori, un style d’apprentissage axé sur l’enfant qui encourage la découverte et la liberté dans les limites. Le spécialiste aidera à développer le programme des académies du jour 1.

«Notre mandat est de créer et d’exploiter un réseau d’écoles maternelles d’inspiration Montessori dans les communautés mal desservies», indique le site Web.

Bien que le modèle Montessori mette l’accent sur l’analogique plutôt que sur le numérique, Day 1 Academies recherche également un «chef de la technologie» qui peut superviser «le développement, la livraison et la gestion de services et de systèmes hautement évolutifs, fiables et extensibles pour l’organisation.

Les nouvelles offres d’emploi ont été repérées pour la première fois par Teddy Schleifer de Recode.

Bezos, lui-même un produit de l’éducation Montessori, prévoit de financer le réseau des écoles avec 1 milliard de dollars de sa fortune personnelle. Il s’agit de la moitié des 2 milliards de dollars du Fonds du premier jour qu’il a annoncé il y a plus d’un an. Bezos fait don du milliard de dollars restant à des organisations à but non lucratif qui travaillent avec des personnes sans domicile. Par ailleurs, il a récemment annoncé un fonds de 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique.

“Day One” est une référence au mantra de Bezos sur Amazon, qu’il est essentiel d’aborder chaque jour avec l’enthousiasme et l’énergie d’une nouvelle entreprise, car c’est “toujours le premier jour”.

“Nous utiliserons le même ensemble de principes qui ont guidé Amazon”, a tweeté Bezos lorsqu’il a lancé l’initiative. «Le plus important parmi ceux-ci sera une obsession client authentique et intense. L’enfant sera le client. »

Nous avons contacté l’équipe de Bezos pour demander comment les étudiants seront sélectionnés pour les écoles sans frais de scolarité et quand elles ouvriront. Nous mettrons à jour cette histoire lorsque nous vous répondrons.