Sur les agents de S.H.I.E.L.D. vous ne pourrez pas trouver un personnage qui n’a pas subi un énorme développement de personnage. Ward est passé de héros à zéro, May est devenue l’une des personnes les plus gentilles que vous rencontriez et Daisy est devenue l’un des super-héros les plus puissants du MCU.

Cependant, cela ne veut pas dire que les autres agents ont eu du mal car Fitz-Simmons, Coulson et Elena ont tous dû s’adapter après avoir traversé une tragédie. N’oublions pas que certains d’entre eux ont également franchi une frontière morale en laissant leurs sentiments aveugler leur rationalité. Quels sont quelques exemples? Continuez à lire pour découvrir quelle est la pire chose que chaque personnage ait faite.

10 Ward: Affiliation avec HYDRA

Il n’est pas difficile de réaliser ce que Ward a fait de pire quand il y a trois saisons pleines de mauvaises choses. Quand il a été révélé être un agent double dans “Turn, Turn, Turn”. Le cœur des fans s’est brisé quand il a allumé l’équipe de Garrett. La route de la rédemption a été perdue pour lui alors qu’il laissait tomber Fitz-Simmons au fond de l’océan et il est devenu le chef de HYDRA.

N’oublions pas le moment où il a kidnappé et torturé Bobbi pour Kara. Non seulement Bobbi a été abattu au cours du processus, mais il prévoyait également de tuer Hunter – qu’il considérait comme des dommages collatéraux dans son complot de vengeance. C’est juste trop difficile d’en choisir un quand ils étaient tous aussi mauvais.

9 Lincoln: téméraire sur le terrain

Lincoln est peut-être mort en héros, mais cela ne signifie pas que le bon docteur n’avait pas ses démons. Dans la saison 3, il a été révélé que l’Inhumain était un alcoolique en convalescence avec des problèmes de colère. Lincoln avait commencé à boire pour faire face à sa dépression. Cependant, le médecin a arrêté une dispute avec sa petite amie, ce qui l’a obligé à écraser leur voiture et à la tuer.

Lincoln s’est également avéré être un handicap lors des missions en raison de l’inhumanité permettant à son humeur d’affecter son jugement. Par exemple, il a utilisé ses pouvoirs sur ses coéquipiers lorsqu’il a été soupçonné d’être l’un des laquais de Hive. Il a également défié les ordres et mis sa quête de vengeance contre Lash avant tout le reste. Il a de la chance que personne n’ait été blessé au cours du processus.

8 Deke: a vendu Daisy à Kasius

Depuis la saison 5, Deke a parcouru un long chemin. Il n’est pas surprenant que le petit-fils de Fitz-Simmons se soit avéré être un atout clé pour l’équipe, en l’aidant à revenir dans le présent et à empêcher la destruction de la Terre. Cependant, il n’a pas laissé une bonne première impression aux fans quand il a essayé de vendre l’équipe à Kasius.

Sa première erreur a été de révéler la véritable identité de Daisy à Kasius, qui a ensuite été en mesure de surveiller ses pouvoirs et de lui planter un piège. Daisy a fini par être asservie avec les autres Inhumains et a presque été vendue aux enchères. Deke a également menti à l’équipe sur l’endroit où elle se trouvait, ce qui a rendu la confiance de l’équipe plus difficile.

7 Elena: Rubis tué

S’il y a eu un moment distinct qui montre Elena descendant du côté obscur, c’est bien quand elle a tué Ruby. Les fans peuvent se rappeler que l’adolescente a coupé les bras de Yo-Yo après avoir tendu une embuscade à l’équipe alors qu’elle essayait de trouver Daisy. Après cela, les téléspectateurs ont vu Elena s’engager dans la mauvaise voie, alimentée par la dépression et le désir de vengeance.

Alors que May et Daisy étaient résolues à aider Ruby, Rodriguez avait une opinion différente sur la question. Dès qu’Elena s’est rendu compte que Ruby était celle qui lui avait coupé les bras, elle n’a pas perdu de temps pour la tuer avec ses propres anneaux. Elle a dit qu’elle l’avait fait pour sauver le monde, mais tout le monde savait que c’était une vengeance préméditée.

6 Mack: une partie du “vrai” SHIELD

Dans l’ensemble, Mack est un gars plutôt génial. Cependant, lorsqu’il a rejoint l’équipe pour la première fois, il a croisé les fans en essayant de déchirer l’équipe. Les fans peuvent se rappeler dans la saison 2 que lui et Bobbi ont été envoyés pour infiltrer l’équipe de Coulson par le “vrai” SHIELD (celui dirigé par Robert Gonzales).

Mack n’était pas le gars le plus gentil à cette époque. Il était distant avec Daisy quand elle a découvert son statut inhumain, et il a fini par remettre en question tous les ordres de Coulson et a même bouleversé Fitz lorsque le scientifique a réalisé que son ami le plus proche n’était pas tout ce qu’il semblait être. Après ce que Fitz a vécu avec Ward, Mack n’aurait jamais dû trahir sa confiance de cette façon.

5 Fitz: le docteur

Nous savions tous que Fitz était un homme changé après son entrée dans le Framework. Pendant qu’il était dans la simulation, la vie de Fitz s’est avérée très différente de la vraie. Il avait une relation étroite avec son père, était un officier supérieur à HYDRA et était un tueur froid et impitoyable.

Cependant, cela s’est avéré être un aspect de la personnalité de Fitz qui ressurgirait parfois et prendrait le contrôle. Quand il l’a fait, cela a conduit à l’enlèvement de Fitz et à la torture de Daisy, ce qu’il n’a pas regretté. En fin de compte, ses actions ont provoqué une rupture entre les membres de l’équipe.

4 Jemma: comportement envers les inhumains

De toutes les mauvaises choses que Jemma a faites, son hostilité envers les Inhumains était à l’origine de ses pires actions. Dans la saison 2, il y a eu un énorme fossé entre l’équipe alors que Daisy et Raina ont subi une terrigénèse. Lorsque les nouveaux pouvoirs de Raina ont conduit au massacre de plusieurs S.H.I.E.L.D. agents, Jemma croyait que tous les Inhumains étaient des “monstres”.

Quand Jemma a découvert que Daisy était une inhumaine, elle ne l’a pas bien traitée. Tout d’abord, elle a dit au hacktiviste qu’elle se consacrerait à neutraliser tous les extraterrestres pour prévenir une épidémie. Le scientifique pensait également que Daisy était un danger pour tous et a discuté avec Fitz des pouvoirs incontrôlables de Daisy. Ce n’était pas l’un de ses meilleurs moments.

3 mai: tué une fille à Bahreïn

Une autre entrée évidente est la pire chose que May ait jamais faite. Comme tous les fans le savent, May déteste le surnom qui lui a été donné après la mission à Bahreïn – “Le Calvaire”. Avant que l’équipe ne se réunisse, Coulson et May ont été envoyés à Bahreïn pour retrouver une personne nouvellement motivée.

La mission s’est intensifiée lorsque des gangsters bahraniens ont pris en otage les agents du SHIELD et une jeune fille. Cependant, May s’est vite rendu compte que la petite fille était celle qui contrôlait les gens et l’a vue tuer les gangsters restants. En conséquence, May a été forcée de la tuer avant d’attaquer les agents du SHIELD. De toutes les choses qu’elle a faites, c’est celle qu’elle regrette le plus.

2 Daisy: face à la mère sur SHIELD

Les fans ne pouvaient s’empêcher d’être frustrés par l’histoire de Daisy dans la saison 2 alors qu’elle choisissait sa mère au sein de l’équipe. La hacktiviste n’a jamais caché qu’elle essayait de découvrir qui étaient ses parents biologiques, il n’était donc pas surprenant qu’elle fasse aveuglément confiance à l’expertise de sa mère.

Quand une guerre entre les Inhumains et S.H.I.E.L.D. a éclaté, Daisy a pris le parti de Jiaying après avoir affirmé que Robert Gonzales avait tenté de la tuer. Elle a fini par se battre avec May après que son mentor ait refusé de quitter l’au-delà avec les autres S.H.I.E.L.D. agents. Ce n’est qu’après avoir vu Jiaying tuer Raina qu’elle a réalisé qu’elle avait fait le mauvais choix.

1 Coulson: Envoi de Ward à Christian

Coulson a notamment décidé de transférer Ward à la garde de son frère. Comme les fans le savent tous, Ward et son frère, Christian, avaient une relation tendue en tant qu’ancien S.H.I.E.L.D. L’agent a affirmé que le politicien avait abusé de lui et de Thomas pendant des années.

Quand Christian a commencé à prendre un anti-S.H.I.E.L.D. approche, Coulson a conclu un accord avec le sénateur pour lui donner Ward s’il abandonnait sa vendetta. Il a même dit à Ward qu’il ne le transférait que parce que le pouvoir politique de Christian était utile. Cependant, l’échange était un dispositif pour que Ward échappe à la garde à vue. Depuis que Christian et ses parents sont morts, l’accord n’était pour rien. Ward aurait été mieux gardé dans le coffre-fort D.

