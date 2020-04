La plate-forme de données pour les amateurs de sport Bandwagon va acquérir IdealSeat et cherche à s’adapter au milieu de COVID-19 – .

La start-up de Seattle IdealSeat a été acquise par Bandwagon, une société de renseignement pour les fans de sport basée à Greenville, en Caroline du Sud.

Fondée en 2014 par Joel Carben, Spencer Fornaciari et Adam Navarrete, IdealSeat a développé une plateforme de données pour aider les franchises sportives à améliorer l’expérience des fans lors d’événements en direct. La société a été lancée en mettant l’accent sur le consommateur mais a pivoté vers le B2B. Il a levé un peu plus d’un million de dollars de financement de Stadia Ventures, de l’ancien joueur de la NFL Marques Colston, de l’investisseur providentiel de Seattle Gary Rubens et d’autres bailleurs de fonds.

Bandwagon vend des logiciels similaires et avait établi un partenariat avec IdealSeat au cours des dernières années. L’entreprise de 5 personnes travaille également avec des clients non sportifs qui organisent des événements en direct. Fondé en 2015, Bandwagon a levé plus de 2 millions de dollars à ce jour.

Le PDG de Bandwagon, Harold Hughes, a déclaré que son entreprise s’adaptait rapidement en raison de l’épidémie de COVID-19, se concentrant sur la création de solutions d’infrastructure d’identité pour d’autres secteurs tels que les soins de santé et la sécurité. “Si nous pouvons aider les organisations sportives à savoir quels fans se trouvent dans leurs salles, nous avons la possibilité d’aider les hôpitaux à obtenir de meilleures informations sur leurs patients et à faire en sorte que ces informations soient collaboratives entre plusieurs prestataires de soins”, a déclaré Hughes à ..