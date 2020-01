La plate-forme de livraison de nourriture locale et de découverte de restaurants Zomato acquiert Uber Eats en Inde

Uber Technologies Inc., principalement connu comme l’un des principaux agrégateurs de cabines, a accepté de vendre son service de livraison de nourriture Uber Eats pour rivaliser avec Zomato.

Dans un e-mail envoyé à ses utilisateurs, Uber Eats déclare: “Nous avons annoncé aujourd’hui que Zomato a acquis Uber Eats en Inde. En tant que tel, vous ne pourrez plus commander auprès d’Uber Eats en Inde, mais vous pourrez profitez de vos plats préférés avec des offres passionnantes adaptées à vous sur Zomato. Vous pouvez toujours obtenir des trajets via l’application Uber, qui reste active et disponible. Et vous pouvez toujours utiliser Uber Eats si vous voyagez en dehors de l’Inde. D’ici là, nous espérons que vous apprécieront de nombreux autres moments savoureux et découvriront de bons restaurants autour de vous sur Zomato. “

Cette déclaration confirme qu’Uber Eats ferme complètement ses opérations dans le pays, bien que vous puissiez toujours utiliser l’application Uber pour la réservation de taxis comme d’habitude.

Selon ET, Zomato a acquis Uber Eats pour environ 350 millions de dollars (Rs 2 485 crore). Le rapport affirme également qu’Uber obtiendra une participation d’environ 10% dans Zomato dans le cadre de l’accord.

L’acquisition d’Uber Eats intervient après la dernière levée de fonds de Zomato, où Ant Financial a injecté 150 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars. Uber est devenue publique l’année dernière et avait sous-performé, réduisant ainsi la taille de ses unités et de ses zones géographiques déficitaires.

Uber Eats a fait l’objet d’une enquête monétaire cohérente peu de temps après son déploiement dans le pays, et surtout, après un an de tests sur les eaux. Selon les informations réglementaires fournies en Inde, la perte opérationnelle prévue d’Uber était de 2197 crores de roupies dans ses activités de livraison de nourriture pour les cinq mois se terminant en décembre 2019.