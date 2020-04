La plate-forme d’enregistrement gratuite UA LUNA – .

La nouvelle plate-forme d’enregistrement LUNA d’Universal Audio est désormais disponible pour gratuit à tous ses propriétaires d’interface Thunderbolt. Le nouvel environnement d’enregistrement très attendu cherche à rivaliser avec les poids lourds de l’industrie comme nos bien-aimés Logic Pro X, Pro Tools, Live 10, et d’autres avec un système matériel / logiciel étroitement intégré et sa centrale stable d’émulations de traitement analogique. Universal Audio est à l’origine de certaines des unités de traitement audio les plus prolifiques de l’industrie de l’enregistrement depuis les années 1950 – une tendance qui se poursuit jusqu’à ce jour avec ses interfaces audio professionnelles et ses meilleurs modules d’effets virtuels DSP pour professionnels de l’audio. Rendez-vous ci-dessous pour nos premières impressions pratiques.

Universal Impressions LUNA Audio:

À première vue, LUNA présente un environnement de travail propre et facilement compréhensible que tout utilisateur de Logic Pro X ou Pro Tools devrait pouvoir s’acclimater avec une relative facilité. En fait, le tout semble encore plus minimal que prévu, offrant uniquement les éléments les plus importants de la création de pistes, de l’enregistrement de passages audio / MIDI et du mixage, jusqu’à ce que vous ayez besoin de creuser un peu plus. Comme prévu, tous les éléments de base que vous trouverez dans d’autres environnements DAW professionnels sont présents et pris en compte, et étant donné que vous devez déjà être un utilisateur de l’application UA ​​Console dans une certaine mesure parce que vous possédez l’interface Thunderbolt requise par LUNA, vous Je serai chez moi avec le look et la disposition générale de tout pour la plupart. La section Moniteur par défaut du panneau de droite de l’interface utilisateur principale, par exemple, est essentiellement identique dans sa forme et sa fonction à la console UA, cette tendance se poursuivant tout au long de l’expérience.

Remarque rapide: vous n’avez vraiment même pas besoin d’utiliser l’application UA ​​Console sur votre Mac lorsque LUNA est en cours d’exécution, car elle prend essentiellement le relais et offre toutes les mêmes fonctionnalités (et certaines), comme la section Moniteur mentionnée ci-dessus. Cependant, UA offre un certain nombre d’options pour personnaliser cette expérience pour les pros avec des configurations spécifiques à la console et similaires. Les utilisateurs peuvent toujours utiliser la console pour les entrées en direct s’ils choisissent, par exemple, entre autres, les configurations Unison, les paramètres de canal persistants que LUNA ne gênera pas, et plus encore.

Mixage, enregistrement et instruments logiciels

De la création de nouvelles pistes audio, MIDI et de bus à la navigation dans les tranches de console de mixage à vue extensible et la pose de parties, LUNA fonctionne et le fait avec la grâce que vous attendez d’un produit Universal Audio. Bien que cela ne soit pas inconnu, la nature personnalisable de chaque élément visible sur la tranche de console, accompagnée des commandes d’effets de bande en ligne et des faders d’envoi en taille réelle, crée un environnement de mixage particulièrement inutilisable et agréable à regarder.

L’édition, la navigation dans les menus pour des fonctionnalités plus approfondies et certaines touches de raccourci ont été un peu plus une courbe d’apprentissage pour moi, mais il n’y a rien de trop lourd ici qui n’est pas devenu presque une seconde nature lors de la première séance prolongée avec le logiciel . Une partie de la logistique globale et de la disposition de ces éléments donne l’impression de refléter davantage le cadre Pro Tools que Logic, ce qui pourrait être une décision intelligente compte tenu de ce qui semble être clairement axé sur les professionnels de l’audio haut de gamme et axés sur l’authenticité.

Extensions Luna:

Certes, un utilisateur de Logic depuis toujours, je dois dire que j’ai été impressionné par la convivialité et l’immédiateté générale de la nouvelle expérience DAW d’AU jusqu’à présent. Pro Tools ou LUNA? Ableton Live contre LUNA? LUNA est-il meilleur que Logic Pro X? Eh bien, je ne suis clairement pas du genre à poser cette question, mais c’est certainement un environnement d’enregistrement très performant qui abrite certains des meilleurs équipements (et les plus chers) de la planète. Toute votre collection existante d’unités audio (effets et instruments) de tiers est ici chez vous et la plate-forme est la maison exclusive des nouveaux modules complémentaires UA appelés extensions LUNA – sans doute l’élément le plus excitant de LUNA pour de nombreux utilisateurs. depuis le second, il a été dévoilé en janvier et jusqu’à son lancement il y a environ trois jours. C’était presque comme s’ils pouvaient juste clouer tous les éléments de base des logiciels d’enregistrement aussi bien que LPX et Pro Tools (et avouons-le, c’est UA donc ils le feront probablement), l’UAD sans latence pour l’enregistrement sur bande, plus intégré La bande multipiste et la sommation Neve intégrée pourraient changer la donne pour de nombreux pros.

Neve et bande multipiste FX intégrée:

Depuis que le rideau a été levé sur le nouveau logiciel d’enregistrement LUNA, les producteurs et les créateurs de musique du monde entier ont été intrigués par le nouveau Integrated Multitrack Tape FX et les extensions «intégrées» Neve Summing. Semblables à un plug-in, les extensions prennent la forme d’unités de traitement / FX supplémentaires hautement intégrées qui sont exclusives à LUNA, un peu comme nous l’attendions tous. UA a minutieusement émulé «tout le circuit de sommation d’une console emblématique de la série Neve 80 – y compris ses amplificateurs de bus 1272 convoités – donnant à vos mixages LUNA toutes les couleurs du bureau analogique le plus apprécié de Neve».

Cet «effet» peut être chargé sur votre sortie Master ou sous-groupes / pistes Aux pour ajouter cette magie Neve spéciale à vos enregistrements. J’ai essayé d’être aussi sceptique que possible ici en entrant, espérant presque ne pas pouvoir faire la différence pour une raison quelconque, mais cela semble absolument fantastique. Parfois subtil, il fait nuit et jour à d’autres et pourrait faire une énorme différence sur n’importe quel bureau de mixage, des films et des jeux aux voix-off et aux enregistrements. Évidemment, vous devrez essayer le tout par vous-même si ces comparaisons A / B ne suffisent pas pour vous, mais à mes oreilles, cela vaut chaque centime que vous ne saviez pas que vous alliez devoir payer il.

Neve Summing… pour 299 $:

Peut-être que je l’ai manqué en cours de route ou que j’étais tellement excité à l’idée de créer ma propre console de sous-mixage Neve, mais Neve Summing n’est pas inclus dans la plate-forme d’enregistrement LUNA. Il, comme le reste des plug-ins Audio Unit de la société, vous coûtera assez cher si vous souhaitez l’utiliser pendant plus de l’essai gratuit de 14 jours. L’extension Neve Summing, ainsi que l’instrument logiciel Moog Minimoog exclusif à LUNA peuvent être achetés dans les maisons UA de la vitrine numérique sur les onglets de la page d’atterrisseur que vous voyez lorsque vous démarrez LUNA. Neve Summing et l’instrument LUNA Minimoog ont chacun un prix de 299 $. Parmi les autres instruments exclusifs de LUNA, citons certains packs orchestraux Spitfire Audio et l’instrument de sampler pour piano à queue Ravel, très annoncé, tous à 299 $ la pop.

Oxyde, ARP et forme:

LUNA comprend l’une des deux extensions de bande multipistes intégrées connues sous le nom d’Oxyde (le plug-in / extension Studer A800 Tape vous coûtera 349 $ de plus), l’extension ARP LUNA (FX d’arpège MIDI pour les pistes d’instruments) et l’instrument logiciel Shape pour gratuit (une collection de plus de 3 Go de «touches vintage, batterie / percussion, guitare / basse, contenu orchestral et synthèse en temps réel» de certains ingénieurs sérieux comme Spitfire Audio). En dehors de cela, tout le reste – FX, instruments logiciels, etc. – tout doit être acheté via la boutique UA ou ailleurs. Alors que la quasi-totalité de vos unités audio tierces fonctionnera dans LUNA, le seul autre équipement à votre disposition est des éléments fournis avec votre interface UA / que vous possédez déjà, pour autant que je sache.

Conclusion:

Universal Audio modifie une fois de plus ses prouesses analogiques dans le prochain chapitre de son parcours virtuel-analogique. Il est presque impossible d’imaginer une entreprise avec son pedigree libérant un produit de qualité inférieure et jusqu’à présent, l’environnement d’enregistrement LUNA semble être à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter d’un UA DAW.

Mais pour certains, la plate-forme d’enregistrement LUNA «gratuite» est devenue beaucoup plus chère. Pour moi, toute la raison de sauter dans une toute nouvelle DAW après plus de 15 ans de mariage sacré (Logic et moi sommes ensemble depuis avant qu’Apple ne soit sur la photo), serait un tueur et une nouvelle fonctionnalité exclusive et agressive comme Neve Summing et les extensions UA dans leur ensemble. Ainsi, le prix de 299 $ sur certains des add-ons va certainement piquer pour certains et laisser d’autres souhaitant qu’il ne soit pas verrouillé dans le nouvel environnement d’enregistrement d’UA.

Cela dit, LUNA est destiné aux personnes qui ont déjà dépensé ou allaient déjà dépenser une petite fortune sur une interface Universal Audio équipée de Thunderbolt – la flèche commence à 499 $ (examen pratique ici) avec des machines Apollo professionnelles allant jusqu’à 3 700 $ et jusqu’à. De ce point de vue, vous obtenez essentiellement une DAW entièrement gratuite et complète pour un appareil que vous alliez acheter de toute façon pour l’utiliser avec Logic Pro ou Pro Tools. Oui, vous devez ensuite acheter tout le matériel incroyable à utiliser avec, mais vous deviez déjà le faire avec votre configuration Arrow / Apollo Logic / Pro Tools. Presque tous ceux qui achètent des interfaces Thunderbolt UA l’ont fait pour avoir accès à ses plug-ins propriétaires particulièrement chers et vraiment incroyables, et les extensions comme Neve Summing sont essentiellement la même chose.

En tant qu’utilisateur inconditionnel de l’interface UA-Logic Pro X, la seule vraie honte ici est que Neve Summing est exclusif à LUNA et je ne peux pas laisser tomber les 299 $ (attendez une vente, il y en a beaucoup) à utiliser à l’intérieur de tous mes projets Logic Pro X jusqu’à la fin des temps. Mais pour les ingénieurs de l’enregistrement, les mixeurs et les professionnels de la maîtrise déjà fortement investis dans les plug-ins UAD et autres, LUNA présente un danger clair et présent pour votre DAW existante, surtout si vous étiez déjà une application UA ​​Console Jedi.

Explorer certaines options pour utiliser les équipements / fonctionnalités les plus excitants de LUNA avec les projets Logic Pro X m’a cependant intrigué. Le chargement de projets Logic dans LUNA via AAF ou l’utilisation d’une sorte de routage inter-système pourrait conduire à des collaborations inter-plateformes intéressantes. Restez verrouillé sur Logic Pros et . dans les semaines à venir pour en savoir plus sur LUNA et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez encore eu la chance de plonger sur la nouvelle plate-forme d’enregistrement d’UA.

