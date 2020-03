La PlayStation 5 aurait 2 versions de console différentes

De nouvelles informations divulguées suggèrent PlayStation 5 la console de jeux vidéo peut être disponible en deux versions distinctes. Bien qu’il soit prévu qu’il soit publié au cours de la saison des vacances de 2020, sauf interruption de développement en raison de la propagation actuelle du coronavirus, très peu de choses ont été révélées jusqu’à présent sur la nouvelle console de Sony, à l’exception de quelques détails concernant les nouveaux contrôleurs PS5 et les actualités. que le tireur multijoueur populaire d’Ubisoft, Rainbow Six Siege, sera jouable au lancement.

Sony a précédemment déclaré que le calendrier de révélation de la PS5 refléterait celui de leurs générations de consoles précédentes, ce qui signifie que les fans devraient obtenir très prochainement plus d’informations sur la prochaine console PlayStation. Les joueurs savent déjà que plusieurs sociétés de développement de jeux vidéo AAA sont en possession de kits de développement PS5 depuis des mois, et l’une de ces sociétés, Counterplay Games, taquine déjà des images de leur titre PS5 Godfall.

Maintenant, selon de nouvelles rumeurs et des informations censément divulguées de NeoGAF (merci, Game Rant), les joueurs savent maintenant que Sony travaillerait sur deux versions de console PlayStation 5 différentes pour la prochaine génération de leur système de jeu vidéo populaire. Les informations affirment que la version inférieure de la PS5 aura neuf téraflops, tandis que l’autre, plus chère, en aura probablement douze ou plus afin de rivaliser avec la Xbox Series X, qui comptera également douze téraflops.

Selon le bailleur, qui s’appelle le nom d’utilisateur NeoGAF VFXVeteran, la raison pour laquelle les deux sociétés lancent deux versions différentes de leurs nouvelles machines de jeu est “pour que ces consoles puissent exécuter le cycle complet de 7 ans”. Aucune date n’est donnée quant à la date de sortie des modèles, mais l’utilisateur poursuit en disant que “je suppose qu’ils vont sortir les deux modèles en même temps” et que le prix des versions haut de gamme du La console PlayStation 5 pourrait coûter «environ 600 $».

Les joueurs devront attendre une annonce officielle de Sony avant de savoir avec certitude si ces nouvelles rumeurs sont vraies ou non, mais elles intriguent. Une console modèle moins chère qui offre toujours des graphismes de nouvelle génération à un prix abordable pourrait être une option alléchante pour les fans de PlayStation qui n’ont pas six ou sept cents dollars supplémentaires à dépenser pour un nouveau système de jeu. Alors que février tire à sa fin et qu’il n’y a toujours pas de date de sortie ni de spécifications pour le PlayStation 5 et peu d’informations sur le moment où de telles annonces seront révélées, les joueurs essaient sûrement de s’emparer de tout petit morceau d’information lâche sur la prochaine génération de jeux vidéo qu’ils peuvent.

