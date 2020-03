La PlayStation 5 est le «matériel le plus excitant en 20 ans» – .

Plus tôt cette semaine, Microsoft a marqué un autre point dans sa guerre de marketing de console avec Sony. Après avoir dévoilé le nom et le design de la Xbox Series X à la mi-décembre, et annoncé la plupart des spécifications de la plate-forme de jeu à la mi-février, Microsoft est sorti lundi avec une vague d’annonces. Presque tout sur la série X a été révélé, y compris des détails qui ont été gardés secrets il y a un mois. Nous avons obtenu la fiche technique complète et les nouvelles démos Xbox qui mettent en évidence certaines des fonctionnalités clés de la console. Nous avons appris que la console aura une excellente fonctionnalité pour répondre aux besoins de stockage au-delà du SSD ultrarapide intégré de 1 To, et Microsoft a dévoilé la nouvelle manette sans fil dans son intégralité.

Nous disons depuis des semaines que Sony doit correspondre aux annonces de la console Microsoft, et Sony a finalement annoncé mardi la date de l’événement PS5 complet. C’est le 18 mars que la PS5, à la tête de l’architecte système Mark Cerny, «va plonger dans l’architecture système de la PS5 et comment elle façonnera l’avenir des jeux».

La PS5 a généré beaucoup d’excitation au cours des mois précédents, grâce aux révélations fragmentaires de Sony, mais aussi grâce aux nombreuses fuites importantes qui expliquaient certaines des technologies développées pour l’avenir du jeu de Sony. Et je ne parle pas des fuites qui ont révélé l’ensemble complet des spécifications de la PS5 ou de la date de sortie supposée. Il s’agit de la documentation officielle de Sony que nous avons vue au cours des derniers mois. Ce sont des demandes de brevet qui décrivent diverses innovations qui peuvent être trouvées à l’intérieur de la PS5, des détails de conception aux fonctionnalités qui ne ressemblent à rien de ce que l’on voit sur les consoles jusqu’à présent – voici notre résumé ici.

En plus de cela, les initiés qui ont eu accès à la plate-forme de développement ont révélé certaines des nouvelles fonctionnalités des jeux spécialement conçus pour la PlayStation 5, taquinant que les diverses améliorations matérielles rendraient possibles de nouvelles expériences de jeu.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas étonnant d’entendre que des gens «soucieux de la technique» disent à Jason Schreier que la PS5 sera «le matériel le plus excitant en 20 ans».

Pour élaborer un peu, cette citation se référait à l’ensemble de la console, mais le haut-parleur a souligné le CPU (qui a longtemps été un goulot d’étranglement pour les consoles de jeu) et le SSD (qui permettrait certaines possibilités folles en ce qui concerne le chargement). temps, mondes ouverts, etc.)

Cela correspond aux remarques récentes des développeurs qui ont tenté d’expliquer ce que le matériel PS5 fait pour le développement de jeux et les futurs jeux.

Grâce à l’annonce de la série X de Microsoft plus tôt cette semaine, nous savons que la nouvelle Xbox sera meilleure à tous points de vue que n’importe quel PC de jeu traditionnel. La PS5 devrait comporter le même ensemble de combinés CPU et GPU, ainsi qu’une solution SSD personnalisée. Si la PS5 s’avère être le «matériel le plus excitant en 20 ans», principalement en raison de son processeur et de son SSD, elle partagera probablement ce titre avec la série X.

Ce qui est certain, c’est que la PS5 et la Xbox Series X sont deux des innovations matérielles de jeu les plus excitantes en sept ans. Il suffit d’attendre la révélation officielle de la PS5 pour que Sony confirme tout cela.

