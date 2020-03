La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec les 100 jeux PS4 les plus populaires

Hier, Sony en a tenu un conférence dédié à sa prochaine console de jeu, la PlayStation 5, révélant plus d’informations et de détails. Parmi les sujets traités et approfondis, celui de compatibilité descendante. Nous savons, en effet, que la prochaine console domestique Sony sera rétrocompatible.

Dans un article récent, j’ai essayé d’expliquer en termes simples en quoi consiste cette technologie et ce que signifie être rétrocompatible. Voulant tout résumer en quelques lignes, je dirai qu’une console est rétrocompatible quand elle est capable de exécuter et prendre en charge un logiciel (Jeux) et composants matériels (un contrôleur, par exemple) conçu à l’origine pour une console plus ancienne.

PlayStation 5 rétrocompatible avec certains des jeux PS4 les plus populaires

L’aspect le plus intéressant de compatibilité descendante c’est juste ce logiciel, car il nous permet de exécuter également des titres sortants pour les consoles d’ancienne génération, sans nous obliger à acheter une copie supplémentaire du jeu compatible avec la nouvelle plateforme. Eh bien, lors de la conférence tenue hier, Mark Cerny a confirmé que La PlayStation 5 sera rétrocompatible et que, spécifiquement, depuis son lancement, il vous permettra d’exécuter la plupart des centaines de jeux PS4 les plus populaires.

Plus précisément, PlayStation 5 prendra en charge trois modes différents: le Mode natif, pour interpréter des titres conçus et dédiés à console nouvelle génération; la Mode hérité Pro, pour exécuter les titres sortis sur PS4 Pro; et le Mode hérité, ce dernier étant cependant dédié aux jeux publiés pour la Play Station 4 “standard”. Pour le moment, donc, l’hypothèse selon laquelle PlayStation 5 peut également exécuter des titres plus anciens est exclue, comme les versions précédentes dédiées à PS2 et à PS3. Probablement, comme cela se produit avec la PlayStation 5 actuelle, il sera possible d’exécuter des jeux d’ancienne génération via le service d’abonnement PlayStation Now, si cela devait également être disponible pour la console de nouvelle génération.