La PlayStation 5 sera rétrocompatible, mais qu’est-ce que cela signifie exactement?

Le lancement est prévu pour la saison de Noël, et pourtant PlayStation 5 certaines fonctionnalités ont déjà été confirmées. Nous savons, par exemple, que la prochaine console domestique Sony sera alimentée par un Processeur x86-64 Ryzen Zen2 octa-core, soutenu par un Carte graphique Radeon RDNA.

Et encore une fois, nous savons que le nouvelle PlayStation sera fourni avec un SSD ultra haute vitesse, qui soutiendra la Blu-Ray Ultra HD d’une capacité maximale de 100 Go, qui présentera une unité de traitement Son 3D, un Sortie vidéo 8K (on ne sait toujours pas si la console pourra exécuter des jeux en 8K ou plutôt permettra la reproduction d’images et de vidéos dans cette résolution) et, surtout, que sera rétrocompatible. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement que la PlayStation 5 sera rétrocompatible et qu’est-ce que la rétrocompatibilité?

PlayStation 5 et compatibilité descendante, clarifions

Avec le terme compatibilité descendante nous en indiquons un fonction grâce à laquelle nouvelle console est capable de exécuter et prendre en charge un logiciel (jeux et programmes) et composants matériels (un contrôleur, par exemple) des modèles précédents. En d’autres termes, si une console est rétrocompatible, cela signifie qu’elle sera possible avec elle jouer également à des jeux initialement conçus pour une console plus ancienne (PS4, PS3, etc.), sans avoir à attendre une éventuelle édition remasterisée.

Beaucoup se souviendront peut-être que le premier modèle de PlayStation 3 était rétrocompatible avec PlayStation 2 et PlayStation One, et a donc pu interpréter les anciens titres. Avec PlayStation 4, Sony souhaitait mettre en œuvre une nouvelle stratégie en proposant un service d’abonnement PlayStation Now. Cela vous permet de jouer en streaming depuis votre PlayStation vers de nombreux titres, y compris les versions antérieures disponibles pour PS2 et PS3.

Maintenant, malgré Sony a confirmé la rétrocompatibilité de PlayStation 5, n’a pas réellement révélé en détail comment cela fonctionne. Nous savons cependant que la console sera rétrocompatible avec PSVR et la plupart des jeux PS4. Selon certaines rumeurs, la prochaine console pourrait également prendre en charge des titres plus anciens, mais pour le moment Sony n’a pas encore confirmé ou nié cette hypothèse.