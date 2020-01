La PlayStation choisit de sauter l’E3 pour une deuxième année consécutive

Sony sautera à nouveau l’E3. Malgré le lancement imminent de la PS5 cette saison des fêtes, la société a déclaré à GamesIndustry.biz qu’elle ne serait pas présente à l’E3 2020.

“Après une évaluation approfondie, SIE a décidé de ne pas participer à l’E3 2020”, a déclaré Sony. “Nous avons un grand respect pour l’ESA en tant qu’organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l’E3 2020 soit le bon endroit pour nous concentrer sur cette année.”

Au lieu d’assister à l’E3, Sony dit qu’il “participera à des centaines d’événements grand public à travers le monde” cette année pour promouvoir les jeux PS4 et PS5. “Notre objectif est de nous assurer que les fans se sentent partie de la famille PlayStation et ont accès à jouer leur contenu préféré. Nous avons une gamme fantastique de titres à venir sur PlayStation 4, et avec le prochain lancement de PlayStation 5, nous sommes vraiment impatients à une année de célébration avec nos fans “, a déclaré la société.

L’ESA, qui organise l’E3, a publié un communiqué déclarant qu’elle s’attend à ce que le spectacle de cette année soit aussi excitant que les années précédentes. “L’E3 est un événement emblématique célébrant l’industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L’E3 2020 sera un salon passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, partenaires, espaces d’exposants , des activations et une programmation qui divertiront les nouveaux et les anciens combattants. L’intérêt des exposants pour nos nouvelles activations attire l’attention des marques qui considèrent l’E3 comme une opportunité clé de se connecter avec les fans de jeux vidéo du monde entier. “

Cela marque la deuxième année consécutive que Sony a choisi de ne pas participer à l’exposition annuelle sur les jeux. L’année dernière, Sony a déclaré qu’il ne participerait pas à l’E3 car il recherchait d’autres “opportunités inventives” pour se connecter avec sa propre communauté.

“Les fans de PlayStation représentent le monde pour nous et nous voulons toujours innover, penser différemment et expérimenter de nouvelles façons de ravir les joueurs. En conséquence, nous avons décidé de ne pas participer à l’E3 en 2019”, a déclaré un représentant de PlayStation à l’époque.

L’E3 n’est pas le seul grand événement de jeu auquel Sony s’est éloigné ces dernières années; la société n’a pas non plus organisé sa convention annuelle PlayStation Experience depuis 2017.

Alors que l’E3 a toujours été un lieu majeur pour les révélations de jeux vidéo et de consoles, ce ne serait pas la première fois que Sony dévoile un système en dehors de l’exposition. En 2013, Sony a officiellement tiré le rideau sur la PS4 lors d’un événement multimédia spécial “PlayStation Meeting” au lieu de l’E3. Il est possible que la société organise un autre événement de ce type pour divulguer plus de détails sur la PS5 cette année.

Sony a dévoilé les premiers détails sur la PS5 en mai dernier, et depuis lors, la société a progressivement alimenté plus d’informations sur la console de nouvelle génération. Plus récemment, Sony a dévoilé le logo complètement sans surprise du système lors de son briefing CES 2020. Le président de SIE, Jim Ryan, a conclu le segment en promettant que d’autres détails sur la PS5, y compris la gamme de jeux et d’autres fonctionnalités, seront annoncés à une date ultérieure.

Sony n’a pas encore annoncé de date de sortie pour la PS5, mais son lancement est prévu pour les vacances 2020, au moment où la console rivale de Microsoft Xbox Series X arrivera sur le marché. Vous pouvez lire tout ce que nous savons sur la Xbox Series X jusqu’à présent dans notre résumé.