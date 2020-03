La pleine conscience fait la différence pour une visite dans l’Apple Store pendant l’épidémie de coronavirus

Chacun de nous doit faire sa part pour être attentif aux autres et garder la sécurité primordiale alors que le monde ressent les effets du coronavirus. Apple fait face à ses propres défis pendant cette période, et votre prochaine visite dans un Apple Store pourrait être un peu différente. Vous pouvez suivre quelques conseils simples pour améliorer votre expérience et transmettre l’empathie aux membres de l’équipe du magasin.

Cette semaine, nous avons appris que la fourniture d’iPhones et de pièces de rechange aux magasins Apple sera limitée pendant 2 à 4 semaines, car les fournisseurs éprouvent des difficultés à produire. Si votre iPhone est gravement endommagé et doit être remplacé, vous devrez peut-être accepter un iPhone prêté ou attendre qu’un remplacement vous soit envoyé par la poste lorsqu’il sera disponible.

Il est frustrant de laisser un magasin avec votre problème non résolu, alors gardez ces conseils à l’esprit pour réussir:

Prenez rendez-vous avant votre arrivée

Si vous vous rendez dans un Apple Store sans rendez-vous, vous devrez attendre le prochain créneau disponible, qui pourrait se trouver dans des heures. Pour minimiser le temps et les efforts perdus, visitez le site Web de réparation d’Apple et lancez une demande de réparation dès que possible.

N’oubliez pas que les contraintes d’approvisionnement ne sont pas sous le contrôle de votre magasin

Les membres de l’équipe d’Apple ne veulent rien de plus que de vous assurer une expérience agréable et de suivre votre journée. S’ils pouvaient claquer des doigts et faire apparaître un iPhone de remplacement, ils le feraient. Montrez le génie avec lequel vous travaillez avec empathie, et vous le recevrez en retour.

Préparez votre appareil avant votre arrivée

Vous pouvez gagner des heures pour vous-même et le personnel d’Apple en préparant votre rendez-vous avant d’arriver au magasin. La meilleure étape à retenir est de sauvegarder votre appareil à la maison plutôt que dans un Apple Store. Si vous disposez d’un iPhone prêté, vous devrez le restaurer à partir d’une sauvegarde dans l’intervalle et restaurer le téléphone de remplacement à son arrivée, des sauvegardes régulières sont donc essentielles. Apple propose d’autres conseils sur la préparation d’une réparation sur la chaîne YouTube d’assistance Apple:

Considérez les options de support en ligne

Si vous rencontrez des problèmes logiciels ou avez des questions sur votre appareil, vous trouverez probablement une réponse plus rapidement en utilisant les options de chat en direct et d’assistance téléphonique d’Apple qu’une visite en personne. Vous passerez moins de temps à attendre et contribuerez à lutter contre la propagation des germes en économisant un voyage à l’extérieur. Essayez l’application Apple Support avant de prendre rendez-vous.

Nettoyez votre appareil – et vos mains

Tout comme vous vous méfiez de saisir une poignée de porte publique au milieu de l’épidémie de coronavirus, les membres de l’équipe d’Apple essaient également de rester en sécurité. La plupart des magasins Apple ont maintenant des stations de désinfection des mains à la porte – utilisez-les! Désinfectez votre iPhone avant de le remettre à un membre de l’équipe et prévenez-le pour votre tranquillité d’esprit. Mieux encore, proposez de gérer le téléphone vous-même pendant qu’il vous guide à travers le logiciel. Ils apprécieront votre attention.

