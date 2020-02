La plus grande enquête publique sur les développeurs iOS met en évidence les progrès de Swift, l’intérêt pour chacune des plateformes d’Apple, plus

Le plus grand sondage public de la communauté des développeurs iOS s’est terminé le mois dernier et les résultats sont maintenant en ligne. Parmi les résultats, l’enquête menée auprès de plus de 2 000 développeurs Apple met en évidence les performances de Swift, l’intérêt qu’il suscite pour chacune des plateformes d’Apple, les modèles de revenus les plus populaires et bien plus encore.

Le développeur indépendant iOS Dave Verwer a mis en place cette enquête publique sur la communauté des développeurs iOS. Voici pourquoi il a estimé qu’il était important de le faire:

En tant que développeurs, de plus en plus de nos interactions se produisent sur Internet, et cela peut être problématique. Twitter et d’autres réseaux sociaux sont des chambres d’écho, et il est facile d’être influencé par les voix de membres éminents de la communauté. Ce n’est pas toujours une bonne chose, et je sais que je fais partie du problème! Le fait que vous soyez si nombreux à lire mes paroles chaque semaine est une responsabilité que je prends au sérieux.

Il est trop facile de lire quelque chose sur Internet et de le considérer comme une vérité. Vous êtes-vous déjà demandé si l’architecture de l’application que vous utilisez est suffisamment bonne parce que vous entendez quelqu’un parler de MVVM, ou VIPER, ou d’une autre architecture qui pourrait également être un nombre écrit en chiffres romains? 😂

Cette enquête est une chance unique de découvrir ce que la communauté entière pense de l’état du développement de la plate-forme Apple, pas seulement quelques personnes. C’est pourquoi je l’ai créé.

En ce qui concerne Swift, les personnes interrogées étaient globalement très satisfaites du langage de programmation d’Apple avec un score moyen de 8,3 / 10.

Pas de véritable surprise ici, mais en ce qui concerne l’intérêt de développer pour iOS à la fois sur le plan personnel et professionnel, les développeurs ont déclaré qu’il se classait haut, 8,5 / 10 en moyenne pour les entreprises.

Ces niveaux sont tombés à 3 pour les intérêts de développement Mac et Apple Watch, 4,9 pour Apple Watch et 2,3 pour Apple TV d’un point de vue commercial. Les chiffres étaient un peu plus élevés lors de l’évaluation d’un intérêt personnel.

L’intérêt était également faible à 3,3 / 10 pour l’intérêt des entreprises pour la technologie AR «avec le matériel d’aujourd’hui».

Pour les modèles de revenus les plus populaires, le gratuit est arrivé en tête avec 40% des votes, suivi de l’abonnement, payé d’avance et des achats gratuits + in-app.

Vous pouvez consulter l’intégralité des résultats de l’enquête ici pour plus de détails.

