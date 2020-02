La plus grande erreur d’Iron Man sera toujours de cloner Thor

Tony Stark’s des choix imparfaits font de lui un personnage extrêmement comparable, mais certaines de ses erreurs vont de douteuses à absolument terribles. Qu’il s’agisse d’enfermer des super-héros dans une prison secrète ou d’essayer de rendre son armure plus rapide avec, euhhh, des patins à roulettes, Tony a pris des décisions stupides dans le passé. Cependant, tenter de cloner Thor doit être sa plus grosse erreur.

Les événements de la guerre civile ont secoué la communauté des super-héros avec un groupe de jeunes héros appelés les New Warriors provoquant une tragédie à Stanford, Connecticut lors d’une bataille rangée avec le méchant explosif Nitro. En conséquence, la Superhero Registration Act a été adoptée, obligeant tous les héros à révéler leur identité au gouvernement. Tony Stark a pris une ligne dure en faveur de l’acte, mais il était opposé à l’un de ses plus anciens amis – Captain America. Bien que Tony ait un certain nombre de héros de son côté, il a décidé qu’il avait besoin d’un avantage pour affronter Cap. Malheureusement, pendant ce temps, Thor était passé de la bobine mortelle. Alors Tony a décidé de faire la meilleure chose suivante … et de le cloner.

Apparemment, Tony avait des cheveux de Thor dans le dossier de leur première rencontre (car bien sûr, il l’avait fait). Avec l’aide de Reed Richards et Hank Pym, Tony a utilisé l’ADN pour cloner Thor, puis a ajouté la technologie Stark pour augmenter encore le dieu nordique génétiquement modifié avec la cybernétique. Du nom de code Ragnarok, ce nouveau Thor a été déployé par Stark dans sa bataille avec Captain America et a fait court de l’offensive ennemie. Cependant, il est extrêmement clair qu’il y a un problème avec le clone désarticulé depuis le début. Lorsque la bataille s’intensifie, Ragnarok tue le super-héros Goliath de sang-froid pendant que les héros rassemblés regardent impuissants. En fin de compte, Storm et Hercules sont capables de détruire Ragnarok avec le marteau high-tech du clone.

La mort de Goliath détruit toute confiance restante que Tony Stark avait avec Captain America et ses alliés. Pire, Thor reviendrait bientôt d’entre les morts et ferait connaître son mécontentement envers Iron Man. Si tout cela ne suffisait pas, Ragnarok lui-même est finalement revenu d’entre les morts, car il a été révélé qu’un de ses co-créateurs – Hank Pym – était un imposteur Skrull, mettant en mouvement des événements qui conduiraient à son retour. Ragnarok rejoindra finalement les Dark Avengers.

Le clonage de Thor est Tony Stark dans sa forme la plus têtue et la plus égoïste. Le traitement de Tony Stark par Civil War montre pourquoi la bande dessinée reste source de division parmi les fans. Alors que l’adaptation cinématographique avait Stark aux prises avec les événements de Avengers: Age of Ultron ainsi que les révélations sur la mort de ses parents, le Tony Stark de la bande dessinée est motivé presque uniquement par la conviction qu’il a raison. Son attitude moralisatrice le conduit à être le fer de lance de la loi sur l’enregistrement à tout prix, entraînant la mort de Goliath aux mains de Ragnarok. Peut-être pire encore, la guerre civile se termine avec Tony Stark qui n’apprend effectivement rien alors qu’il assume le commandement du SHIELD et regarde avec enthousiasme vers l’avenir, ignorant tout le sang versé. Alors que les futurs scénarios se rachèteraient Tony Stark Aux yeux des lecteurs et de ses collègues, son clonage de Thor est emblématique de l’Armored Avenger dans son pire état.

