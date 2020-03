La plus grande explosion cosmique de l’Univers après le Big Bang

Les astronomes ont découvert la plus grande explosion cosmique de Big Bang. L’éruption “gigantesque” record est venue d’un trou noir dans une galaxie éloignée à des centaines de millions d’années-lumière. Célèbres pour tirer des matériaux vers eux, les trous noirs expulsent également d’énormes quantités d’énergie, provoquant l’explosion de jets de matière et d’énergie dans l’espace. C’est exactement ce que les scientifiques pensent qu’il s’est passé dans le superamas Ophiuchus, où une grande galaxie contient un trou noir supermassif, la source présumée de cette une impulsion inégalée.

L’étude a été publiée dans The Astrophysical Journal et a été menée par Simona Giacintucci du Naval Research Laboratory de Washington.

Divers télescopes ont été utilisés pour traquer cette énorme explosion cosmique

Sur la base des observations rapportées en 2016, Giacintucci & Co. s’est appuyée sur de nouvelles données radio pour confirmer ce que les chercheurs pensaient initialement: que le bord incurvé inhabituel du superamas faisait en fait partie de la paroi d’une cavité dans le gaz chaud, créée par des jets du trou noir supermassif.

La découverte passionnante a été faite en utilisant les données de l’Observatoire de la rayons X Chandra du NASA et le XMM-Newton deESA, avec données radio le Murchison Widefield Array (MWA) en Australie et le Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) en Inde et enfin le levé 2MASS pour infrarouge. “Les données radio s’adaptent aux rayons X comme une main dans un gant”, a expliqué le coauteur. Maxim Markevitch, du Goddard Space Flight Center de la NASA. “Tout cela nous dit qu’une éruption d’une taille sans précédent s’est produite ici”

La quantité d’énergie nécessaire pour créer la cavité à Ophiuchus est environ cinq fois supérieure à celle du détenteur du record précédent, MS0735.6 + 7421. Ceci est des milliers de fois supérieur aux clusters typiques.