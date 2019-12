La plus grande innovation de smartphone de 2020 vient de fuir – .

Depuis quelques années, nous attendons que Samsung lance un téléphone contenant une batterie au graphène, mais cela ne s'est pas encore produit. La société fait des recherches sur la technologie depuis quelques années, et les batteries au graphène font souvent l'objet de rumeurs détaillant le prochain téléphone phare du Galaxy S ou Note. Mais Samsung pourrait ne pas être le premier à lancer le premier smartphone disponible dans le commerce doté d'une batterie au graphène, suggère une nouvelle fuite.

Le principal concurrent Android du Galaxy S11 au premier semestre 2020 sera le produit phare de Huawei, le P40 Pro, qui sera lancé en mars à Paris, en France. Le conglomérat chinois a déjà confirmé la nouvelle il y a quelques jours, dévoilant un design inédit qui a rapidement fuité par la suite.

Plus intéressant, le compte Twitter français de Huawei a révélé au cours du week-end que la série P40 aura des batteries au graphène. Ces tweets ont été supprimés plus tard, mais pas avant PhoneArena les a sauvés.

Source de l'image: Huawei France via PhoneArena

La langue dans l'image ci-dessus est le français, mais vous pouvez toujours discerner les mots «batterie» et «graphène». De plus, l'image marketing indique que vous pourrez recharger le P40 Pro de 0 à 100% en 45 minutes.

"Le prochain smartphone phare de Huawei axé sur la photographie, le P40, sera livré avec une batterie au graphène de nouvelle génération", indique l'image.

Le tweet de la capture d'écran suivante indique que Huawei sera le premier à lancer un téléphone phare équipé d'une batterie au graphène. Le tweet note également que ces batteries seront plus durables, durables et plus petites qu'auparavant, en plus de se charger plus rapidement que les modèles précédents.

Source de l'image: Huawei France via PhoneArena

Selon d'autres rapports, le P40 Pro comportera une batterie de 5 000 mAh, bien que ce soit un détail qui reste à confirmer.

Quant au smartphone montré dans ces images, il ne peut pas s'agir du P40 Pro, si les rendus récemment divulgués sont exacts. Le P40 Pro est censé avoir quatre bords incurvés, en haut, en bas et sur les côtés. Voici à quoi pourrait ressembler le téléphone en fonction de cette fuite:

Source de l'image: @OnLeaks et 91Mobiles

Source de l'image: Photo par Ng Han Guan / AP / Shutterstock