La plus grande mise à jour de Google Maps de Google depuis des années est désormais largement disponible sur Android et iPhone – .

Google a annoncé une mise à jour majeure de Google Maps il y a quelques jours, à l’occasion du 15e anniversaire du service. La mise à jour comprenait une refonte importante avec une toute nouvelle icône d’application ainsi que quelques changements importants à l’interface utilisateur de Maps. En plus de cela, Google a amélioré l’expérience de navigation liée aux déplacements en ajoutant plus d’informations sur les trains et les bus, et il a également ajouté une nouvelle fonctionnalité à son mode Live View pour mieux aider les utilisateurs à trouver leur destination en marchant. Google avait déclaré à l’époque que ces fonctionnalités commenceraient à être déployées progressivement et qu’elles sont désormais largement disponibles sur Android et iPhone.

Certains utilisateurs d’Android et d’iPhone ont peut-être reçu une invite de mise à jour il y a quelques jours, mais l’installation de Google Maps n’a déployé que la nouvelle icône de l’application. L’interface mise à jour, qui contient désormais cinq onglets au lieu de trois, devrait désormais être disponible pour tous les utilisateurs des rapports 9to5Google, et je peux déjà vérifier que la refonte iOS est bien arrivée sur mon iPhone.

Vous pourrez explorer les nouveaux onglets Enregistrés, Contribuer et Mises à jour qui rejoignent les menus Explorer et Commuter qui étaient déjà là. Explore vous permettra de trouver des attractions notables autour de vous, tandis que l’onglet Commute est l’endroit où vous pouvez configurer vos déplacements réguliers. Selon votre région, les onglets Trajet peuvent inclure des détails tels que la température, l’accessibilité et la sécurité pour certains trajets, bien que toutes les options de trajet ne soient pas couvertes initialement. Cependant, la couche d’informations supplémentaires n’atteindra l’onglet Commute que le mois prochain, date à laquelle elle devrait être un peu étoffée. Ensuite, de superbes fonctionnalités de réalité augmentée améliorées pour Live View seront déployées après cela.

La nouvelle version de Google Maps a été déployée via une mise à jour côté serveur, ce qui signifie que vous devriez voir la nouvelle interface utilisateur dans Maps tant que la version 10.43.3 de Maps est installée. En d’autres termes, vous n’avez pas besoin d’attendre une mise à jour de l’application via l’App Store iOS ou Google Play Store pour obtenir la nouvelle interface utilisateur. Vous pouvez en savoir plus sur la refonte de Google Maps dans notre couverture précédente.

