La polémique entre Uber et le taxi revient à Fitur

Comme chaque année, FITUR, le salon du tourisme ouvre ses portes à Madrid. Si 2019 la foire a été définie comme un chaos absolu en raison de la grève des taxis qui a gardé toutes les entrées bloquées en voiture du parc des expositions, dans ce nouvel épisode, on pourrait dire que la tranquillité règne. Plus ou moins.

Ce qui semblait être un événement calme a déjà fait face à deux géants de la guerre. Pas plus tard qu’hier, un jour avant l’ouverture des portes du congrès, Uber a annoncé qu’il serait l’un des sponsors officiels de l’événement. Jusqu’au 26 janvier, l’entreprise technologique serait présente dans les cartels Fitur et aurait également un arrêt spécial pour ses clients.

Cette annonce, qui a surpris une bonne partie du secteur des taxis – tandis qu’une autre évite le conflit étant donné que Fitur est l’une des semaines les plus chargées de l’année pour le groupe – n’a pas laissé Elite Taxi indifférent. C’est précisément le syndicat qui a le plus lutté contre la croissance du secteur VTC.

Selon Elite, les arrêts Uber seraient une sorte de couverture pour les services contractés sur place

Selon le collectif, qui rappelle l’anniversaire de la grève des x-day, l’accord annoncé entre Fitur et Uber C’est dans le cadre d’une “revanche des enfants pour la grève de l’employeur que le secteur du taxi n’a eu d’autre choix que de faire face à l’abandon des fonctions de l’administration “. Ils insistent, en outre, sur les obstacles que la société de gestion du parc des expositions a imposés pour la location de certains navires par le taxi – traditionnellement utilisé pour la mise à jour des tarifs des taximètres -.

D’autre part, Elite Taxi adhère au règlement de la loi sur les transports terrestres (ROTT) pour justifier son positionnement. Selon l’article 182.1 du règlement déjà mentionné, le VTC doit avoir un contrat antérieur. Autrement dit, la réservation précédente à travers l’application. Selon Elite, les arrêts seraient une sorte de couverture pour les services contractés sur place Laissant de côté la règle de pré-réservation.

Comme le jour et la nuit

L’année dernière, tous les syndicats de taxis au niveau national (principalement à Madrid et Barcelone) se sont réunis pour bloquer les routes des deux principales villes avec un seul objectif: faire pression sur les administrations locales pour réformer la réglementation du travail du VTC – d’Uber et de Cabify–. C’était la dernière étape pour remporter une relative victoire sur le modèle commercial VTC.

Ils ont eu l’histoire réussie de l’été 2018, date à laquelle les taxis ont fermé les routes principales, réalisant que la plupart de leurs intentions ont été réalisées. Le ministre du Développement, José Luis Ábalos, a approuvé une mesure pour dériver la gestion des licences VTC aux différentes communautés autonomes. C’est précisément le transfert aux Autonomes qui a précipité la grève début 2019.

A Madrid avec FITUR et à Barcelone avec le déjà traditionnel Mobile World Congress, ils ont été les principales victimes avec des résultats très différents.

En Catalogne, la Generalitat s’est pliée aux exigences du taxi, mettant en œuvre des délais de réservation d’au moins 15 minutes et l’obligation de retourner dans les garages une fois le service terminé. Barcelone, avec la Mairie dirigée par Ada Colau, s’est positionnée comme championne de la mesure et est allée plus loin: il imposerait le minimum de 60 minutes de pré-réservation. Quelques jours plus tard, et avant une réglementation contraire au modèle économique VTC, Uber et Cabify ont laissé Barcelone. Le MWC a manqué de VTC. Quelques semaines plus tard, Cabify a fait une nouvelle tentative en cherchant les failles dans la réglementation: ses utilisateurs sont devenus une sorte de sous-traitants annuels des services de l’entreprise, de sorte qu’ils n’auraient qu’à attendre le temps réglementaire lors du premier service. Près d’un an plus tard, Barcelone essaie toujours de se débarrasser de son locataire ennuyeux.

Tandis qu’à Madrid, la grève a augmenté de niveau face au mur sans réponses dans lesquelles la Communauté de Madrid est devenue. Ángel Garrido, président de l’Autonomie sans intention de renouveler son poste, a prévenu dès le premier instant: il ne céderait pas aux chants du secteur. C’était la première fois que le Parti populaire, traditionnellement du côté du taxi, avait une position aussi éloignée. Dans ce conflit, le problème politique auquel sont confrontés les blocs Podemos et PP a été décisif pour éloigner les opinions.

16 jours de grève qui sont passés du blocage de l’Ifema pour se déplacer vers le Paseo de la Castellana ont été désertés. Peu ou rien n’a atteint le taxi, qui avait confiance dans le soutien de la Catalogne, lors de sa plus longue escale de l’histoire.

La réforme de la réglementation des taxis à Madrid s’est traduite par certains avantages pour le groupe, tels que permettre des trajets partagés ou la création de tarifs fixes, ont été parmi les rares réalisations qu’ils ont pu récolter ces derniers mois. Des victoires dont ont pourtant profité leurs grands ennemis. L’imposition de tarifs fixes a permis à Uber, par le biais de sa demande, de donner le taxi à sa famille.

