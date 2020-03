La police escroque les avertissements aux rapatriés de Facebook

Europol a émis des avertissements d’escroquerie policière concernant la propagation du coronavirus.

Europol représente les 27 forces de police des pays de l’UE et, jusqu’à la fin de l’année, le Royaume-Uni aussi. Il indique que le coronavirus a augmenté le risque d’escroqueries en ligne de trois manières…

Avertissements d’escroquerie de la police

Premièrement, rapporte TNW, l’augmentation des niveaux de peur rend les gens plus susceptibles de paniquer lorsqu’ils sont confrontés à un e-mail exigeant une action urgente. Deuxièmement, l’augmentation des achats en ligne signifie qu’il y a plus d’arnaques de commerce électronique. Troisièmement, il existe des escroqueries spécifiques au thème des coronavirus.

Un pirate informatique vecteur d’attaque commun utilisé pour infecter les systèmes des utilisateurs était via de faux tableaux de bord de suivi des coronavirus conçus pour propager des logiciels malveillants. En effet, les chercheurs ont souligné que les noms de domaine sur le thème COVID-19 sont 50% plus susceptibles d’être malveillants que tout autre domaine.

Des experts en cybersécurité combattent les pirates

Ce ne sont pas seulement les individus qui sont ciblés, mais aussi les organisations. . rapporte que des experts en cybersécurité de plus de 40 pays différents unissent leurs forces pour protéger les prestataires de soins de santé et les réseaux de communication.

Appelé COVID-19 CTI League, pour le renseignement sur les cybermenaces, le groupe couvre plus de 40 pays et comprend des professionnels occupant des postes de responsabilité dans des sociétés majeures telles que Microsoft Corp (MSFT.O) et Amazon.com Inc (AMZN.O).

L’un des quatre premiers responsables de l’effort, Marc Rogers, a déclaré que la priorité absolue serait de lutter contre les hacks contre les établissements médicaux et les autres intervenants de première ligne face à la pandémie. Il travaille déjà sur des hacks d’organisations de santé.

La défense des réseaux et services de communication, qui sont devenus essentiels à mesure que de plus en plus de personnes travaillent à domicile, est également essentielle.

Les données du smartphone montrent à quel point le virus se propage facilement

Deux sociétés ont uni leurs forces pour fournir une illustration graphique de la facilité avec laquelle le virus peut se propager, en suivant les mouvements des smartphones présents sur une seule plage de Floride pendant les vacances de printemps.

Cela montre les données de localisation des téléphones qui se trouvaient sur une plage de Floride pendant les vacances de printemps. Il montre ensuite où ces téléphones ont voyagé.

La première chose à noter est l’importance de la distance sociale. La seconde est la quantité de données que votre téléphone dégage. pic.twitter.com/iokUX3qjeB

– Mikael Thalen (@MikaelThalen) 26 mars 2020

Alexa rejoint Siri dans l’autodiagnostic du coronavirus

Plus tôt cette semaine, Apple a donné à Siri la possibilité d’aider les gens à auto-diagnostiquer COVID-19, en utilisant un questionnaire fourni par le CDC.

Amazon a fait de même pour les appareils Alexa.

En utilisant les conseils des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), notre équipe de santé Alexa a construit une expérience américaine qui vous permet d’utiliser Alexa pour vérifier votre niveau de risque de COVID-19 à la maison, en utilisant uniquement votre voix.

Demandez: «Alexa, que dois-je faire si je pense avoir COVID-19?» ou “Alexa, que dois-je faire si je pense avoir un coronavirus?”, et Alexa posera une série de questions sur vos antécédents de voyage, vos symptômes et votre exposition possible. En fonction de vos réponses, Alexa fournira des conseils aux CDC en fonction de votre niveau de risque et de vos symptômes.

Zuckerberg et Gates engagent 75 millions de dollars

Deux organisations philanthropiques de haute technologie ont engagé un total de 75 millions de dollars dans l’accélérateur thérapeutique COVID-19 – un organisme mis en place pour coordonner les chercheurs internationaux travaillant sur les vaccins et les traitements de la maladie.

The Verge rapporte que la Fondation Bill & Melinda Gates a engagé 50 millions de dollars et que l’initiative Chan Zuckerberg mise en place par Mark Zuckerberg et son épouse Chan a promis 25 millions de dollars.

900% des discours de haine sur Twitter envers la Chine

Moins heureusement, un rapport a révélé une augmentation de 900% des discours de haine sur Twitter dirigés contre la Chine et les Chinois.

Après avoir analysé des millions de sites Web, de sites de discussion pour adolescents populaires et de plates-formes de jeux, la startup basée sur l’IA L1ght a enregistré une augmentation de 900% des discours de haine dirigés contre la Chine et les Chinois. […]

Les gens passent de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, les applications de communication, les bavardoirs et les services de jeux, et les problèmes endémiques à ces plateformes – haine, abus, toxicité et intimidation – se sont accentués.

Le verrouillage du coronavirus inverse #deletefacebook

Le scandale de Cambridge Analytica en 2018 a peut-être conduit à un mouvement #deletefacebook, mais il semble qu’une combinaison d’être enfermé à la maison et d’un désir de vérifier la famille et les amis a conduit de nombreuses personnes à réactiver leurs comptes. Rapports CNET.

“Pour la plupart d’entre nous, les médias sociaux sont une source principale de nouvelles diffusées rapidement, de mises à jour d’amis et d’une méthode générale de connexion au monde”, a déclaré Adam Alter, professeur agrégé de marketing et de psychologie à l’Université de New York, qui a écrit un livre sur la nature addictive de la technologie. «Il s’agit d’une situation unique», a-t-il dit à propos de la pandémie, «la peur de manquer des mises à jour pourrait être plus extrême qu’elle ne l’est habituellement.»

Il est difficile de quantifier le nombre de personnes qui sont retournées sur Facebook après avoir abandonné la plateforme. Facebook n’a pas répondu à une demande d’informations sur le nombre d’utilisateurs ayant rejoint le réseau social depuis le début de l’épidémie de coronavirus. Les données d’utilisation suggèrent cependant que le réseau social et ses services, y compris Facebook Messenger et WhatsApp, ont vu une augmentation du trafic depuis le début de l’épidémie de virus.

