la police postale met en garde contre la nouvelle arnaque en ligne

De nos jours, il est inévitable de parler de Coronavirus. Le virus qui tient le monde en haleine est sur le point de passer d’une épidémie à une pandémie. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) attend les données officielles de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, après quoi, presque certainement, Covid19 sera déclarée pandémie. Cela signifie qu’aucun pays sur la planète entière n’est en sécurité ou hors de contagion, avec un changement radical dans la lutte contre le virus. Malgré le scénario pas du tout rassurant, le mal intentionné en service se cache toujours, prêt à exploiter les problèmes actuels pour frauder les utilisateurs qui surfent quotidiennement sur le net. La nouvelle arnaque, qui tire parti du mot le plus cliqué dans un sens absolu, à savoir Covid19, fait partie du plus classique du Phishing, édité pour prendre possession des données personnelles des utilisateurs telles que les mots de passe, les codes, les données des comptes bancaires en ligne et bien plus encore.

La police postale met en garde contre la nouvelle arnaque

Un avertissement d’escroquerie a été publié sur la page Facebook officielle de la police d’État (photo ci-dessus), qui exploite le virus actuel en circulation. Comme l’explique la police, un message est envoyé par nom # COVID19 qui essaie d’expliquer comment prévenir le virus. Le message sera signé par le “Docteur Marchetti”, un expert fantôme de Covid19 et appartenant à l’Organisation mondiale de la santé en Italie. Le message contient une pièce jointe, à ce stade, il sera essentiel ne l’ouvrez pas pour empêcher les logiciels malveillants d’entrer dans votre système, avec de bonnes chances de capturer vos données sensibles. Il y a également un lien sur la page de la police d’État où vous pouvez signaler tout message suspect. Nous sommes sûrs que les internautes plus expérimentés sont capables de comprendre les messages de phishing, mais à un moment où nous recherchons constamment des nouvelles sur Covid19, tomber dans un piège comme celui-ci pourrait arriver à n’importe qui.