la police postale signale de nouvelles tentatives de fraude

La police postale en a signalé de nouveaux tentatives de fraude en ligne qui, tout comme les attaques de phishing, visent à obtenir les données sensibles et l’argent des victimes concernées. Dans ce cas, cependant, la tromperie est présentée d’une manière différente, en fait, l’identification de l’arnaque nécessite plus d’attention. La technique utilisée par les cybercriminels, indiquée par l’expression “homme dans le courrier“Malgré tout, il peut être abordé et, à cet égard, la police postale offre des conseils à ne pas oublier, grâce auxquels vous avez la possibilité de prévenir tout risque.

Man in the mail: de nouvelles tentatives de fraude en ligne attaquent les utilisateurs!

L’homme dans le courrier est l’expression utilisée pour indiquer que je nouvelles tentatives de fraude en ligne rapporté par la police postale sur son site officiel. La technique récemment mise au point par les cybercriminels se présente différemment des tentatives de phishing classiques. En fait, dans ce cas, les malfaiteurs sont placés à l’intérieur de la boîte aux lettres des victimes ciblées et, volant leur identité, ils modifient et personnalisent le échanges de courriels afin de vous assurer recevoir des informations sensibles à partir de laquelle faire un profit.

Les utilisateurs peuvent ne pas reconnaître le danger tout de suite, car les malfaiteurs agissent sans éveiller aucun soupçon. Il est cependant très important prêter une attention particulière et lisez attentivement les e-mails et messages importants. La police postale recommande également d’utiliser d’autres moyens de communication, tels que les appels, pour vérifier la fiabilité du contenu des messages échangés par e-mail; surtout si le sujet de la conversation est un échange d’argent non indifférent.