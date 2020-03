La police utilise l’application Find My d’Apple pour suivre les fugitifs lors d’une poursuite policière mortelle

Un nouveau rapport publié aujourd’hui par le Sydney Morning Herald offre un aperçu intéressant de la façon dont l’application «Find My» d’Apple a été utilisée dans une poursuite policière meurtrière le mois dernier. Selon le rapport, deux hommes recherchés à Melbourne ont été suivis par la police à l’aide de l’application Find My sur un iPad volé.

Le rapport ouvre la voie:

Deux hommes tués lors d’une poursuite policière dans le nord de Melbourne étaient suivis depuis les airs via l’application «Find My» après qu’un iPad a été volé lors d’une précédente invasion de domicile. Le chauffeur Vaatoa Chang, 29 ans, de Sunshine West, et son passager de Caroline Springs, Jonas Montealegre, 36 ans, transportaient l’iPad avec eux alors qu’ils échangeaient des voitures volées dans une tentative de deux heures pour fuir la police le 4 février.

Comme l’indique le rapport, l’iPad a été volé par les deux hommes lors d’une invasion de domicile. Au début, les hommes étaient suivis en suivant une voiture volée, mais lorsque l’aile aérienne de la police a été appelée et que les fugitifs ont changé de voiture, la police est passée à l’iPad.

Selon la police, l’iPad a commencé à cingler de l’intérieur du Toyota Kluger volé que les hommes conduisaient. La police a suivi les hommes via l’application Find My sur cet iPad pendant deux heures:

Au cours des deux heures suivantes, les hommes ont été retrouvés en direction du Sunshine Motor Inn et de l’autre côté de la banlieue avant une brève poursuite policière sur le Western Ring Road. La police a ensuite suivi le Kluger jusqu’à Tullamarine, Epping, Mernda et Thomastown.

Après une deuxième poursuite policière, la voiture s’est écrasée dans un semi-camion et les deux hommes ont été tués:

Les officiers de l’hélicoptère ont ensuite signalé que les fugitifs tentaient de détourner d’autres véhicules, ralentissant devant deux se dirigeant vers le nord à l’intersection des rues High et Regent à Preston.

Là, une deuxième poursuite policière a été autorisée à 21h57.

Quarante et une secondes plus tard, le Kluger s’est écrasé à une vitesse pouvant atteindre 100 km / h après avoir allumé un feu rouge et s’être embarqué dans un camion remorquant un conteneur d’expédition.

L’accident a fait rouler la remorque du camion et le conteneur de transport a atterri sur une berline Audi. Les conducteurs du camion et de l’Audi se sont échappés avec des blessures mineures.

Vous pouvez lire le rapport complet sur le Sydney Morning Herald. En mettant de côté les détails de la poursuite policière, c’est un regard intéressant sur la façon dont les criminels ont été partiellement déjoués en volant un iPad. Si la police n’avait pas suivi les fugitifs via l’iPad, il est possible (ou probable) qu’ils auraient pu s’échapper.

