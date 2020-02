La porte et la fin Omega expliquées

Avertissement! Spoilers majeurs pour Locke & Key ci-dessous

Netflix Locke & Key La finale de la première saison ne répond pas tant aux questions qu’elle ouvre des portes. Cette saison, qui est nouvelle pour Netflix cette année, a présenté au public la famille Locke – Tyler, Kinsey, Bode et leur maman Nina – et les clés magiques cachées partout dans la maison ancestrale de leur défunt père. Les clés peuvent faire des choses assez incroyables, c’est pourquoi le démon Dodge ne recule devant rien jusqu’à ce qu’elle récupère toutes les clés.

Dans un épisode précédent, il a été révélé qu’Ellie était auparavant devenue la gardienne de la clé d’identité. Lucas lui a finalement volé cette clé. La scène finale de “Crown of Shadows” révèle que Lucas a utilisé cette clé pour prendre la forme de Gabe, le garçon avec qui Kinsey vient de choisir de poursuivre une relation avec. Des flashbacks de leurs moments ensemble montrent Gabe (AKA Lucas) en train de se rapprocher de Kinsey et d’essayer de se mettre du bon côté. Mais maintenant, il est évident que Gabe avait des intentions néfastes depuis le début.

La finale de la première saison de Locke & Key laisse beaucoup de choses en suspens pour que le public réfléchisse jusqu’à une deuxième saison potentielle (et les fans attendent déjà la première saison de Locke & Key depuis un certain temps). Voici une ventilation de ce qui s’est passé et de ce que cela pourrait signifier pour les saisons futures.

Pourquoi Lucas a choisi le formulaire de Gabe

“Crown of Shadows” définit clairement Gabe et Eden comme les grands méchants de la deuxième saison de Locke & Key. Comme c’est Lucas portant un costume Gabe, il pourra facilement continuer à bâtir la confiance de Kinsey pour atteindre la clé Omega. Lucas / Dodge avait essayé de récupérer des clés tout au long de la première saison spécifiquement pour obtenir la clé Omega, car elle ouvre la mystérieuse porte noire, qui semble être une passerelle vers un autre monde. Mais les clés de Key House ne peuvent pas être retirées au détenteur de la clé, elles doivent être remises. La confiance est donc implicite ici. Et à qui mieux faire confiance pour Kinsey que son petit ami? Les derniers épisodes de la première saison de Locke & Key voient Eden et Kinsey s’amender lentement. Mais comme Eden a été abattue par un élément qui a jailli de la porte, elle est maintenant possédée par un démon, tout comme Lucas. Et si le dernier plan de l’épisode est une indication, Lucas / Gabe a déjà convaincu Eden de le rejoindre.

Ce qui se passe de l’autre côté de la porte Omega

Étant donné que le directeur de la co-émission de Locke & Key, Meredith Averill, a produit The Haunting of Hill House, il est sûr de dire que l’Omega Key est comme la salle rouge de Hill House. Les deux détiennent un pouvoir immense et mystérieux lié à chaque maison. Dans Locke & Key, la clé Omega ouvre la porte noire. Le public a un aperçu du vide étrange de l’autre côté de cette porte. Ellie dit aux enfants de Locke qu’un élément infernal jaillit de l’autre côté, et qu’il est capable de posséder n’importe qui frappé par lui.

Mais que se passe-t-il lorsque quelqu’un est poussé à travers cette porte? En raison d’un cas d’identité erronée, Ellie est jetée par la porte. Son destin n’est jamais implicitement montré, ce qui ne fait que doubler le mystère de ce qui se cache derrière la porte noire. Il est sûr de dire que la clé Omega, la porte noire et peut-être certaines choses de l’autre côté propulseront Locke & Key dans la saison deux.

Quelles autres clés sont cachées dans la maison

Il n’y a aucun moyen que les clés révélées dans la première saison de Locke & Key sont tout ce qui existe. Ellie a peut-être fait allusion à cela aux enfants de Locke lorsqu’elle a raconté comment elle et les gardiens des clés avaient dissimulé la mort de leurs amis. Mark a caché un certain nombre de clés dans la maison et s’est finalement suicidé afin que personne ne puisse pénétrer dans sa tête pour trouver leur emplacement. Il est prudent de supposer que Lucas a appris au moins certains des pouvoirs de ces clés avant de mourir. Avec l’aide de son déguisement de Gabe, il a probablement des trucs cachés dans sa manche pour utiliser certaines de ces autres clés pour obtenir la clé Omega, ou peut-être une plus puissante.

