La position de la Terre dans le système solaire joue un rôle important dans le changement climatique

Il Changement climatique C’est devenu l’un des plus grands défis de l’humanité, car la santé de la Terre est en jeu et donc notre propre existence en l’absence de toute “planète B”, comme l’ont souligné de nombreux militants.

Cependant, dans quelle mesure l’humanité est-elle responsable du changement climatique? Il est plus que prouvé que, indépendamment du fait que l’humanité existe ou non, sur la Terre, il y a eu et qu’il y aura des changements climatiques, il est donc rigoureux de mesurer l’impact de l’activité humaine et de voir à quel point nous aggravons les choses.

Selon un nouveau publié sur PHYS.org et réalisé par des scientifiques du Trinity College de Dublin qui ont examiné le climat mondial et le cycle du carbone qui s’est produit il y a des milliards d’années, la position de l’orbite de la Terre a joué un rôle important dans le cycle du carbone et le climat mondial tout au long de la période d’extinction de masse du Trias et du Jurassique Cela s’est produit il y a environ 201 millions d’années. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont observé d’anciens dépôts de boue situés au Pays de Galles, au Royaume-Uni.

Les scientifiques ont découvert que l’activité volcanique au cours de ces périodes jouait un rôle important dans la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qui étaient présentes à la fois dans l’océan et dans l’atmosphère. Cette découverte a révélé que le climat mondial et les cycles du carbone étaient en constante évolution. Micha Ruhl, professeur adjoint en sédimentologie à Trinity, a expliqué que «les changements périodiques de la forme de l’orbite de la Terre autour du soleil ont eu un impact sur la quantité d’énergie reçue par la Terre du soleil, ce qui a eu un impact sur les processus climatique et environnemental, ainsi que le cycle du carbone, aux échelles locale, régionale et mondiale. »

“Bien que ce phénomène soit bien connu pour avoir causé des cycles glaciaires plus récemment, la présente étude montre que ces mécanismes de force externes dans les systèmes de la Terre opéraient et contrôlaient également le cycle du carbone de la Terre dans un passé lointain. , même pendant les périodes non glaciaires où la terre était marquée par les conditions climatiques des serres. »

L’étude explique que Les configurations orbitales et les processus du système solaire actuels auraient dû entraîner un retour futur aux conditions glaciaires, mais que la libération anthropique de carbone a probablement perturbé ce processus naturel, provoquant un réchauffement climatique rapide., au lieu d’un retour constant vers des climats plus froids. En d’autres termes, vu l’état actuel de la Terre par rapport au Soleil, elle aurait dû déclencher un processus naturel de glaciation interrompu par l’activité humaine.

Si ces données sont renforcées par d’autres études, le défi du changement climatique pour l’habitabilité de la Terre et la responsabilité que nous avons en tant qu’espèce dans ce processus serait encore plus pertinent.