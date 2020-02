La possibilité d’exposition au coronavirus conduit Uber à alerter et interdire les utilisateurs – .

Uber a alerté certains de ses utilisateurs d’une éventuelle exposition au coronavirus et, ce faisant, nous a donné un aperçu intéressant d’un avenir où la technologie pourrait aider à lutter contre les épidémies et les pandémies…

Gizmodo rend compte des mesures prises par la société de covoiturage.

Au Mexique, Uber s’est senti obligé d’agir quand il a appris que ses chauffeurs avaient peut-être été en contact avec une personne soupçonnée d’être atteinte de coronavirus. Par conséquent, il a temporairement désactivé les comptes de 240 utilisateurs qui avaient également voyagé avec les chauffeurs à Mexico […]

La société a déclaré avoir reçu des informations sur un cavalier soupçonné d’être infecté par un coronavirus du ministère de la Santé de Mexico. Uber a ensuite fourni au ministère les coordonnées de deux conducteurs qui avaient peut-être été en contact avec cet utilisateur.

Néanmoins, Uber ne s’est pas arrêté là. Il explique dans la déclaration qu’il a temporairement désactivé les comptes de 240 utilisateurs qui avaient également voyagé avec les deux chauffeurs et les a informés qu’ils pouvaient contacter l’Unité de renseignements et de santé épidémiologiques du Mexique (UIES) pour plus d’informations ou pour signaler des symptômes.

C’est une évolution qui peut être considérée comme encourageante ou effrayante. Il est encourageant que les personnes qui ont pu être exposées à une infection puissent être facilement identifiées et alertées. Il est effrayant que les gens puissent se retrouver coupés de la vie quotidienne, comme les services de covoiturage, car ils ont été identifiés comme un risque potentiel.

D’autres entreprises prennent leurs propres mesures. Apple a pris la décision de fermer tous les magasins de vente au détail et les bureaux de sociétés en Chine continentale jusqu’au 9 février au moins. De nombreuses usines font de même, ce qui donne à penser que la production de l’iPhone 9 / SE 2 et de l’iPhone 11 pourrait être affectée. Le fabricant de puces de la série A TSMC dit que sa production reste sur la bonne voie, mais l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dit que les expéditions d’iPhone pourraient être en baisse de 10%.

Quelle est votre vision de l’action d’Uber? Une réponse sensible à une éventuelle exposition au coronavirus, ou problématique? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.

