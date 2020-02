La poursuite du commerce traditionnel de sa famille a propulsé la vice-présidente de Hulu, Julie Madhusoodanan, dans l’avenir des médias – .

Julie Madhusoodanan, vice-présidente du développement logiciel de Hulu basée à Seattle, a hâte d’appliquer les compétences de ses près de deux décennies chez Microsoft aux efforts de la société de médias pour évoluer. (Photo de Hulu)

Julie Madhusoodanan attribue la tradition familiale pour lui avoir donné le coup de pouce pour quitter un concert confortable et près de deux décennies chez Microsoft pour un rôle au bureau de Hulu à Seattle.

Depuis des générations, le côté de son père dans la famille est impliqué dans les médias indiens, y compris la propriété d’un journal et d’une chaîne de télévision. Lorsque Madhusoodanan a quitté le pays et le secteur il y a des années, cela faisait d’elle une sorte de mouton noir dans la famille.

Le travail chez Hulu en tant que vice-président du développement logiciel pour la qualité a été l’occasion de «rassembler ma passion et le métier de ma famille dans un seul rôle, et d’utiliser mon expérience pour aider à façonner l’avenir des médias à l’aide de la technologie», a-t-elle déclaré. Hulu est l’une des plus de 130 entreprises technologiques hors de la ville à établir un avant-poste dans la région de Seattle.

Julie Madhusoodanan. (Photo de Hulu)

Après que Madhusoodanan ait pris ses fonctions en avril, elle s’est rendue à Washington, D.C., avec son fils. Lors d’une visite à la Maison Blanche, elle était intéressée de voir des gens à l’extérieur vêtus du costume distinctif porté par les femmes dans l’adaptation télévisée de Hulu de “The Handmaid’s Tale”. Le livre parle d’une société dystopique et totalitaire qui transforme les femmes en esclaves reproductrices.

«C’était stimulant pour eux», a-t-elle dit, d’adopter les costumes et de les utiliser pour exprimer leurs préoccupations et raconter leurs propres histoires. Cela a démontré pour elle le pouvoir des médias.

Pendant son séjour chez Microsoft, Madhusoodanan a travaillé sur Office, Windows, Windows Services et Azure, avec son plus récent rôle en tant qu’architecte principal en génie logiciel dans la division cloud et IA.

“Tout au long de mon temps dans la technologie, j’ai vu une évolution dans le développement de logiciels”, a-t-elle dit, “mais j’ai également rencontré des femmes quittant la mi-carrière en raison d’obligations familiales.”

Madhusoodanan a déclaré qu’elle n’avait pas initialement prévu de devenir mère pour elle-même, mais encore une fois, sa famille a exercé une influence: le souhait mourant de son père, a-t-elle dit, était qu’il ait un petit-enfant.

En plus des joies d’élever son fils, Madhusoodanan a déclaré que l’expérience lui avait appris une plus grande empathie, patience et humilité.

«Cela a fait de moi un meilleur leader», a-t-elle déclaré. «Ces compétences sont transférées sur le lieu de travail.»

Ce que j’ai réalisé très rapidement, c’est que je ne peux donner mon meilleur à mon fils que si je suis le meilleur de moi-même.

Mais le changement de rôle a également été délicat. Comme beaucoup – peut-être même la plupart des mamans qui travaillent – Madhusoodanan s’est d’abord sentie coupable du temps passé au travail et loin de son enfant. Elle a considéré la situation et a compris que la carrière et la maternité pouvaient se renforcer mutuellement.

“Ce que j’ai réalisé très rapidement, c’est que je ne peux donner le meilleur de moi-même à mon fils que si je suis le meilleur de moi-même”, a déclaré Madhusoodanan. Sa famille est une priorité, mais “je dois m’assurer que je suis en bonne santé et que je poursuis mes rêves.”

En plus de son rôle à Hulu, elle est également responsable du comité de sensibilisation de la branche Pacifique Nord-Ouest de l’organisation à but non lucratif Embracing the World.

Nous avons rencontré Madhusoodanan pour ce Working Geek, une fonctionnalité . régulière. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Localisation actuelle: Seattle

Types d’ordinateurs: Mon ordinateur portable ASUS fonctionnant sous Windows 10 ou un iPad

Appareils mobiles: Samsung Galaxy S10

Applications, services cloud et outils logiciels préférés: Hulu, Amazon Shopping, Visual Studio

Décrivez votre espace de travail. Pourquoi ça marche pour vous? J’adore le fait que mon bureau dispose d’un modèle d’espace ouvert car il facilite les conversations ad hoc. Les chaînes de divertissement fonctionnent tout le temps, ce qui rend l’espace vivant. Être au centre du centre-ville de Seattle, il est facile de trouver une variété de cuisines pour le déjeuner et le bureau offre une vue magnifique sur la ville. Le bureau de Hulu à Seattle propose également des fauteuils de massage, des salles de yoga / méditation, des boissons et des collations en prime.

Julie Madhusoodanan présente pour ses collègues de Hulu, ou «Nulugans». (Hulu Photo)

Vos meilleurs conseils pour gérer le travail et la vie de tous les jours? Tissez tout dedans. Donnez la priorité à ce qui doit se produire au jour le jour et essayez de ne pas vous accrocher à un plan spécifique de ce que les choses doivent être faites. La flexibilité est la clé, surtout lorsque vous avez des engagements familiaux ou que vous voyagez pour le travail.

Votre réseau social préféré? Comment l’utilisez-vous pour les affaires / le travail? J’aime beaucoup LinkedIn, car il reste professionnel pour la plupart. Je l’utilise pour le réseautage, le recrutement et la mise à jour des événements dans le monde de la technologie.

Nombre actuel d’e-mails sans réponse dans votre boîte de réception? Je fais un bon travail avec la configuration des règles de boîte de réception, mais si je regarde mon «autre» boîte de réception, il y a probablement plus d’un millier de non lus.

Nombre de rendez-vous / réunions sur votre calendrier cette semaine? Chaque jour, j’ai au moins huit réunions. Cela varie entre 40 et 50 par semaine.

Comment dirigez-vous les réunions? J’essaie d’être bref et concentré avec un ordre du jour clair et de ne tenir des réunions qu’en cas de besoin.

Uniforme de travail quotidien? Mon go-to est un t-shirt et un jean. Et, bien sûr, une veste parce que c’est Seattle.

Julie Madhusoodanan et son fils s’amusent en vacances. (Photo gracieuseté de Julie Madhusoodanan)

Comment prenez-vous du temps pour la famille? Cela revient à mon mantra de le tisser. Je suis un grand partisan de vous donner la permission de vous mettre en premier sans vous sentir coupable, et donc pour moi, me mettre en premier signifie être avec mon fils. Mes week-ends sont donc consacrés à passer ce temps avec lui et à s’engager ensemble dans des activités créatives. Et s’il y a un événement dans son école, je le mettrai dans mon calendrier et j’y serai, sans exception.

Meilleur soulagement du stress? Comment débranchez-vous? S’entraîner. Quelque chose d’intense comme la course, l’elliptique, etc.

Qu’écoutes-tu? J’adore toutes sortes de musiques, mais mes préférées sont le rock et la country.

Lectures quotidiennes? Sites et newsletters préférés? TechCrunch, Wall Street Journal, Harvard Business Review, Blog Cloudflare

Réservez sur votre table de chevet (ou e-reader)? «Steve Jobs» par Walter Isaacson

Oiseau de nuit ou lève-tôt? Lève-tôt parce que j’aime méditer et m’entraîner le matin avant de préparer mon fils pour l’école. Il établit une base solide sur laquelle s’appuyer pour tirer le meilleur parti de la journée à venir. J’essaie de me coucher à 22 heures et je me lève à 4 heures du matin.

Où trouvez-vous vos meilleures idées? En cuisinant ou en flânant sur la plage.

Quel style de travail aimeriez-vous en savoir plus ou imiter? Indira Gandhi, la première femme Premier ministre de l’Inde. Elle a fait face à certains des plus grands défis auxquels tout dirigeant d’une nation pourrait faire face avec un leadership calme et décisif. Et elle a tout fait en élevant ses deux fils, dont l’un est devenu plus tard Premier ministre de l’Inde, et dans un pays et une époque imprégnés de patriarcat où peu de femmes ont participé à la politique. J’aspire à imiter la force de son caractère et le dévouement à son rôle de leader et de mère.