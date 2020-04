La précommande OnePlus 8 Pro est livrée avec des accessoires gratuits d’une valeur de 120 $ – .

Les précommandes OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont livrées avec un pack de lancement limité qui offre aux acheteurs des accessoires gratuits d’une valeur de 120 $.

Le OnePlus 8 Pro obtient la meilleure offre, car le pack comprend le tout nouveau chargeur sans fil 30W et les écouteurs Bullets Wireless Z.

Le OnePlus 8 est associé à des écouteurs gratuits uniquement, car le combiné plus abordable ne prend pas en charge la charge sans fil.

OnePlus a dévoilé mardi les deux téléphones que nous nous attendions à voir lors de l’événement de presse en ligne de la société. Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro sont les meilleurs combinés fabriqués par la société à ce jour. Ils sont tous deux pris en charge 5G et les fonctionnalités Pro Rocks inédites sur les appareils OnePlus, y compris la charge sans fil rapide et la résistance à l’eau et à la poussière. La meilleure chose à propos de la série OnePlus 8 est le prix. Le OnePlus 8 commence à 699 $, soit 300 $ moins cher que le Galaxy S20 le plus abordable. Le OnePlus 8 Pro est plus cher, à partir de 899 $, mais c’est toujours une meilleure affaire que les téléphones Galaxy S20. Et si vous précommandez l’un des deux téléphones OnePlus 8, vous pourrez économiser jusqu’à 120 $ de réduction grâce à l’offre de lancement du groupe de la société.

Dans le cas où il n’était pas déjà clair que le Pro est le meilleur téléphone des deux, nous vous rappellerons que le produit phare est doté d’un écran légèrement plus grand et meilleur, d’un système de caméra à quatre objectifs à l’arrière et d’une batterie légèrement plus grande que le OnePlus 8. Le Pro est également le seul à prendre en charge la charge sans fil, et OnePlus a trouvé un moyen rapide de recharger le combiné sans fil, ce qui nécessite un chargeur spécialisé de 30 W.

Le chargeur sans fil à 69,95 $ est l’un des accessoires gratuits inclus dans le pack du jour de lancement. L’autre est le tout nouveau casque Bullets Wireless Z que le fabricant chinois de smartphones a également lancé mardi, qui a coûté 49,95 $.

Au total, vous économisez 120 $, ce qui signifie que le OnePlus 8 Pro commence à 779 $ lors des précommandes. Oui, Samsung a également offert un crédit gratuit allant jusqu’à 200 $ lors des précommandes du Galaxy S20. Mais le OnePlus 8 Pro est encore beaucoup mieux. Même si vous n’êtes pas intéressé par les nouveaux écouteurs, le chargeur sans fil 30 W est certainement le type d’accessoires que beaucoup de gens voudront acheter.

Le OnePlus 8 bénéficie également d’une promotion de lancement de son propre lot, mais le combiné ne prend pas en charge la charge sans fil, par conséquent, le chargeur sans fil 30 W n’est pas inclus dans l’offre. Les nouveaux écouteurs Bullets Wireless Z sont, ce qui signifie que vous économisez 50 $. Cela met le prix de départ du OnePlus 8 à 649 $, ce qui le rend moins cher que l’iPhone d’entrée de gamme à 699 $.

Il est important de se rappeler que OnePlus a abandonné la prise casque comme tous les principaux fabricants de smartphones, vous aurez donc besoin d’un casque sans fil ou d’un dongle. Le bundle Launch Day résout pratiquement ce problème en fournissant des écouteurs sans fil gratuits avec n’importe quelle saveur OnePlus 8.

Le bundle Launch Day s’applique à toutes les versions OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, et il sera disponible pour une durée limitée et non spécifiée.

