La première coque iPhone 9 confirme une surprise

L’iPhone 9 est l’un des smartphones les plus attendus, et aussi l’un des produits les plus importants pour la stratégie d’Apple à court et moyen terme. Avec ce terminal, la société Apple entend répondre à cette partie du marché qui demande un iPhone pas cher, un concept qui, comme nous le savons, peut sembler absurde, mais qui convient parfaitement si nous le regardons à travers le prisme approprié.

L’idée de créer un iPhone pas cher tourne autour trois grandes clés:

Doit avoir un qualité des finitions “premium”, au niveau de celui utilisé par Apple dans d’autres modèles plus chers. Concevoir un modèle moins cher avec une finition en plastique ne fonctionne pas (rappelez-vous l’iPhone 5c).

Il est important que vous gardiez la ligne classique de la série iPhone, bien qu’il sauve une conception relativement ancienne. L’iPhone SE a récupéré la ligne de l’iPhone 5 et a été un succès complet.

Tu dois avoir uNas spécifications de première classe et offrent de bonnes performances, maintenant un prix beaucoup plus bas que le meilleur iPhone du moment.

Ces trois piliers sont ceux qu’Apple a utilisés pour construire l’iPhone 9, un terminal qui n’a pas encore été présenté mais qui, néanmoins, a déjà ses premières couvertures sur le marché. Il est curieux de voir comment, encore une fois, les fabricants de coques ont anticipé la présentation officielle d’un smartphone Apple.

iPhone 9: écran de 4,7 pouces et double caméra arrière

Le cas que nous voyons dans l’image est conçu pour l’iPhone 9. Si vous regardez en bas, nous voyons qu’il indique clairement que ce terminal aura un écran de 4,7 pouces, de la même taille que l’iPhone 8. Cela renforce toutes les rumeurs selon lesquelles Apple adopterait le design du terminal sur l’iPhone 9.

Nous sommes très surpris de voir qu’en plus, à l’arrière, il y a de la place pour deux caméras placées horizontalement. C’est une nouveauté intéressante, car l’iPhone 8 ne possède qu’une seule caméra arrière, et cet iPhone 9 sera, en théorie, deux caméras arrière. L’année de lancement 2020 est également clairement indiquée.

Si nous mettons tout cela ensemble, nous avons de nouveaux détails intéressants, et c’est que l’iPhone 9 aura Design iPhone 8 et même taille d’écran, mais aura deux caméras arrière et arrivera sur le marché en 2020, malgré les rumeurs de retards constants que nous avons vus.

Ses spécifications n’ont pas transpiré, mais il est dit qu’Apple utilisera un A13 Bionic SoC avec six cœurs, 3 Go de RAM, un écran IPS et 64 Go capacité de stockage non extensible. Le prix de l’iPhone 9 sera d’environ 349 et 399 $. Parallèlement à cette version standard, nous pouvions voir un plus grand modèle «Plus» (5,5 pouces) qui déplacerait l’iPhone 8 Plus et aurait un prix approximatif de 449-499 $.