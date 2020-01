La première femme à entraîner dans le Super Bowl est «la seule» pour Microsoft dans Surface annonce sur les changeurs de jeu – .

Microsoft a frappé un nerf au cours des dernières années avec des publicités Super Bowl qui transmettent sa mission et son message pour donner aux individus les moyens de faire plus. Un nouveau spot pour le Super Bowl LIV poursuit la tendance du géant de la technologie.

L’annonce intitulée “Be the One” présente Katie Sowers, une entraîneure adjointe offensive avec les 49ers de San Francisco qui vérifie un certain nombre de premières tout en inspirant les filles et les femmes et toute personne désireuse de diriger. Sowers est la première femme à entraîner les Niners, la première femme à entraîner dans les séries éliminatoires de la NFL, et dimanche elle deviendra la première femme à entraîner dans le Super Bowl.

L’annonce de 60 secondes, qui a été précédée de versions de 30 secondes diffusées tout au long du mois de janvier, montre Sowers utilisant sa tablette Surface Pro 7 pendant qu’elle exécute les joueurs à travers des exercices. Elle parle de l’amour du football quand elle était enfant et de la façon dont les hommes qu’elle entraîne aujourd’hui ont appris des femmes toute leur vie – mamans, grands-mères, enseignants.

«Nous avons toutes ces hypothèses sur ce que les femmes font dans la vie et ce que les hommes font», dit Sowers. «Je n’essaie pas d’être la meilleure entraîneuse. J’essaie d’être le meilleur entraîneur. Tout ce qu’il faut, c’est un, puis cela ouvre la porte à tant de personnes. »

L’annonce de cette année bénéficie du fait que Blowers et San Francisco ont atteint le Super Bowl, où les Niners affronteront les Chiefs de Kansas City.

Dans un profil sur Sowers et son expérience, Microsoft a déclaré: «Katie utilise tous les outils à sa disposition, de son expérience personnelle sur le terrain à la technologie qu’elle utilise. «Quand je vois une pièce que j’aime, je saisis ma Surface et je l’écris.»

L’année dernière, la campagne publicitaire de Microsoft mettait en vedette un joueur de 9 ans et son utilisation de la Xbox Adaptive Controller.