La première image de la saison 3 de Castlevania révélée montre de nouveaux personnages

Netflix a dévoilé la première image de la troisième saison attendue de Castlevania, sa série animée originale basée sur la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Si vous cherchez un premier aperçu de ce à quoi vous attendre de la saison 3, regardez l’image d’en-tête du compte Twitter de l’émission – ou continuez à faire défiler, nous l’avons intégré ci-dessous.

La nouvelle image d’en-tête comporte quatre caractères. Des quatre, un seul est immédiatement reconnaissable – Carmilla, l’antagoniste secondaire de Castlevania Saison 2 et un patron récurrent de la série de jeux vidéo. Les trois autres sont des personnages inédits et jamais vus auparavant. L’image n’offre aucune indication quant à l’allégeance des trois nouveaux personnages, bien que les mettre en lumière implique qu’ils figureront en bonne place dans une certaine mesure dans le scénario de la saison 3.

Carmilla est celle à l’extrême droite – les trois autres n’ont pas encore été vus dans la série Castlevania.

On ne sait pas encore grand chose sur Castlevania Saison 3. Netflix a confirmé qu’une Saison 3 serait faite presque immédiatement après le début de la Saison 2, ajoutant que le réalisateur Sam Deats, le scénariste / producteur exécutif Warren Ellis et les producteurs exécutifs Adi Shankar, Fred Seibert et Kevin Kolde reviendrait. La saison 3 devrait comprendre 10 épisodes.

Dans une description de la saison 3, Netflix écrit: “Trevor Belmont, le dernier survivant de sa maison, n’est plus seul, et lui et ses camarades inadaptés se précipitent pour trouver un moyen de sauver l’humanité de l’extinction aux mains du Dracula affolé par la douleur. et son sinistre conseil de guerre des vampires. “

Castlevania est l’une des bibliothèques exclusives d’anime de Netflix, aux côtés de succès acclamés comme Aggretsuko, Devilman Crybaby et Violet Evergarden.